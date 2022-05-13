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  4. CUMA MESAJLARI 2022 RESİMLİ, KISA VE DUALI GALERİ! Ayetli, hadisli, en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri

CUMA MESAJLARI 2022 RESİMLİ, KISA VE DUALI GALERİ! Ayetli, hadisli, en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri

13.05.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri İslam alemi tarafından mübarek olduğu kabul edilen Cuma gününün gelmesi sebebiyle en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Ailenize ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz ya da WhatsApp, Instagram, ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz resimli, kısa dualı, ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözlerini sizler için derledik. İşte resimli, kısa dualı, ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri, bu mübarek günü sevdiklerine, yakınlarına, arkadaş ve akrabalarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından merak edildi. Bugün eller semaya yükselecek ve birçok kişi camilere akın edecek. Resimli, kısa dualı, ayetli, hadisli en yeni Cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözlerini sizler için hazırladık. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz resimli, kısa dualı, ayetli, hadisli en yeni cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri...

CUMA MESAJLARI RESİMLİ, DUALI 2022!

Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
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cuma mesajları
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