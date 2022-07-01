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  4. Cuma mesajları en güzel ve anlamlı seçenekler 2022! Kısa, güzel, resimli ve anlamlı Cuma mesajları

Cuma mesajları en güzel ve anlamlı seçenekler 2022! Kısa, güzel, resimli ve anlamlı Cuma mesajları

01.07.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları, her hafta olduğu gibi bu hafta da Müslüman alemi tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Tüm İslam camiası tarafından büyük önem arz eden Cuma gününde siz de sevdiklerinizi ve dostlarınızı cuma mesajlarıyla hatırlayabilir ve onlara bu özel günü anlamlı kılabilirsiniz. İşte kısa, güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları seçenekleri.

Cuma mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri sizler için hazırladık. Her hafta cuma günü olduğu gibi bu hafta da yüz binlerce Müslüman vatandaş, sevdiklerinin ve dostlarının Cuma'sını kutlamak için, Cuma mesajları araştırması yapıyor. Cuma mesajlarıyla, küslüklerinizi ve uzaklardaki yakınlarınızı hatırlayabilir ve onlara bu günü anlamlı kılabilirsiniz. İşte Cuma mesajlarında kısa, güzel, anlamlı ve resimli seçenekler.

CUMA MESAJLARI 2022: RESİMLİ VE DUALI!

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun. * Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle. * Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.
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