Cuma mesajları en güzel ve anlamlı seçenekler 2022! Kısa, güzel, resimli ve anlamlı Cuma mesajları

Cuma mesajlarında en güzel ve anlamlı seçenekleri sizler için hazırladık. Her hafta cuma günü olduğu gibi bu hafta da yüz binlerce Müslüman vatandaş, sevdiklerinin ve dostlarının Cuma'sını kutlamak için, Cuma mesajları araştırması yapıyor. Cuma mesajlarıyla, küslüklerinizi ve uzaklardaki yakınlarınızı hatırlayabilir ve onlara bu günü anlamlı kılabilirsiniz. İşte Cuma mesajlarında kısa, güzel, anlamlı ve resimli seçenekler.

CUMA MESAJLARI 2022: RESİMLİ VE DUALI!

Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun. * Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…

Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

RESİMLİ CUMA MESAJLARI Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle. * Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…