Cuma mesajları ile hayırlı cuma sözleri: En güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumaları indir!

Mübarek cuma günü dolayısıyla sevdiklerine ve yakınlarına cuma mesajları atmak isteyen kişiler araştırmalarına hız verdi. Bazı anlar ve zamanlar Müslümanlar için değerli ve önemlidir. Cuma günleri geldiğinde gönderilen anlamlı cuma mesajları bugün de gündemde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte 18 Şubat Cuma günü sevdiklerinize yollayabileceğiniz en güzel, kısa, uzun, dualı, hadisli, resimli Cuma mesajları ve sözleri...
CUMA MESAJLARI İLE HAYIRLI CUMA SÖZLERİ 2022!
Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
"Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. " (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar
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