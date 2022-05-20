CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022! Cuma mesajları ve ayetli, hadisli, en yeni Cumanız mübarek olsun sözleri

Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri, bu mübarek günü sevdiklerine, arkadaş ve akrabalarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazı saatlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; cuma namazı İstanbul'da saat 13:06'da, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de ise 13:13'da okunacak. Cuma mesajları ve ayetli, hadisli, en yeni Cumanız mübarek olsun sözlerini sizler için hazırladık. Cuma mesajları ve ayetli, hadisli, en yeni Cumanız mübarek olsun sözleri haberimizde. İşte resimli cuma mesajları....