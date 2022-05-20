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CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022! Cuma mesajları ve en güzel, ayetli, hadisli, en yeni Cumanız mübarek olsun sözleri

20.05.2022 08:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri; İslam aleminin mübarek kabul ettiği Cuma günü sevdiklerine ve ailesine mesaj göndermek isteyen kişiler tarafından merak edildi. WhatsApp, Instagram, veya Facebook'ta paylaşabileceğiniz Cuma mesajları ve ayetli, hadisli, en yeni Cumanız mübarek olsun sözlerine haberimizde yer verdik. 20 Mayıs 2022 Cuma günü, vatandaşlar internette Cuma mesajları ve ayetli, hadisli, en yeni Cumanız mübarek olsun sözlerini sorguluyor. İşte resimli cuma mesajları...

Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri, bu mübarek günü sevdiklerine, arkadaş ve akrabalarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı Cuma namazı saatlerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; cuma namazı İstanbul'da saat 13:06'da, Ankara'da 12:50'de, İzmir'de ise 13:13'da okunacak. Cuma mesajları ve en güzel, ayetli, hadisli, en yeni Cumanız mübarek olsun sözlerini sizler için hazırladık. Cuma mesajları ve ayetli, hadisli, en yeni Cumanız mübarek olsun sözleri haberimizde. İşte resimli cuma mesajları....

CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2022!

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
Ey Nefsim Şeytana Yem Olmak mı Yoksa Cennette Gül Olmak mı Niyetin, Bırak Yakamı Secde Edeyim Sen Huzura Er, Ben İmanla Öleyim. Hayırlı Cumalar.
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
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cuma mesajları
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