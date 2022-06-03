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  4. CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ 2022! Resimli Cuma mesajları ve en yeni, en güzel, dualı, hadisli Cumanız mübarek olsun sözleri

CUMA MESAJLARI VE HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ 2022! Resimli Cuma mesajları ve en yeni, en güzel, dualı, hadisli Cumanız mübarek olsun sözleri

03.06.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri, müslümanlar için hayırlı günlerden biri olan Cuma günü, sevdiklerine iyi dileklerini iletmek isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Akrabalarına, sevdiklerine, arkadaşlarına ve yakınlarına resimli Cuma mesajları ve resimli, en yeni, en güzel, dualı, hadisli Hayırlı Cumalar sözleri göndermeyi düşünen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Biz de en güzel cuma mesajlarını sizler için hazırladık. İşte resimli en yeni, dualı, hadisli sözleri...

Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri; Müslümanlar tarafından mübarek kabul edilen Cuma günü münasebetiyle haftanın beşinci gününde merak konusu oldu. Resimli Cuma mesajları ve en yeni, en güzel, dualı, hadisli Cumanız mübarek olsun sözlerini sizler için hazırladık. İşte resimli Cuma mesajları ve en güzel, anlamlı, dualı, hadisli Cumanız mübarek olsun sözleri....

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2022 VE EN GÜZEL, ANLAMLI, DUALI, HADİSLİ HAYIRLI CUMALAR SÖZLERİ

Allah'ım beni senin sevginle, seni sevenlerin sevgisiyle ve Ssana yaklaştıracak davranışların sevgisiyle rızıklandır. Cumamız mübarek olsun. * Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Allah'ım dilimizden ve gönlümüzden adını eksik etme Bizlere senin sevdiklerinin arasında olmayı ve cemalini görebilmeyi nasip et. Hayırlı Cumalar…
Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.
Ya Rabbi, mü'ninlerin ve mazlumların hamisi ordumuzu ve kahraman askerimizi düşmanlarımıza karşı koru ve muzaffer eyle. * Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Nasıl yaşarsan öyle ölürsün. Öyle bir yaşa ki Rabbim, kulum senden razıyım desin… Hayırlı Cumalar! * En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
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