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Cuma mesajları ve sözleri 15 Nisan 2022! En yeni, resimli, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri!

15.04.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve sözleri, 15 Nisan Cuma günü Müslümanlar için mübarek günlerden biri olan Cuma münasebetiyle vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Çok sayıda kişi bugün camiye gidip namaz kılacak. Bu vesileyle yakınlarına, akrabalarına, sevdiklerine ve arkadaşlarına bu günü anımsatmak isteyen vatandaşlar en yeni resimli, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri ile ilgili internette arama yapıyor. Cuma mesajları ve sözleri en çok araştırılan konular arasında bulunuyor.

Cuma mesajları ve sözleri 15 Nisan 2022 Cuma günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Cuma namazı İstanbul'da saat 13:09'da Ankara'da 12:54'de, İzmir'de 13:17'de, Bursa'da 13:09'da olacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. Bu sebeple en yeni resimli, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri merak konusu oldu. En yeni Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözlerini sizler için derledik.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…
Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.
Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed’i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
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cuma mesajları
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