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Cuma mesajları ve sözleri 2022! 8 Nisan en yeni, resimli, dualı ve hadisli Ramazan'a özel Cuma mesajları

08.04.2022 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve sözleri İslam dinine mensup kişiler için mühim günlerden biri olan Cuma münasebetiyle en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Yakınlarına, arkadaşlarına ve sevdiklerine bu günü hatırlatmak isteyen kişiler en yeni, resimli, dualı ve hadisli Ramazan'a özel Cuma mesajları ile ilgili internette arama yapıyor. 8 Nisan en yeni, resimli, dualı ve hadisli Ramazan'a özel Cuma mesajları haberimizde...

Cuma mesajları ve sözleri İslam alemi için önemi büyük olan Cuma gününün gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bu hafta cuma namazı saati İstanbul'da 13:11, Ankara'da 12:56, İzmir'de 13:18, Bursa'da 13:11'de olacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. Bu kapsamda en güzel Cuma mesajları ve sözleri merak konusu oldu. Biz de 8 Nisan en yeni, resimli, dualı ve hadisli Ramazan'a özel Cuma mesajlarına sizler için haberimizde yer verdik...

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.
Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…
Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.
Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
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Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları Ramazan
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