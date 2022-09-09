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  4. CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! En yeni Cuma mesajları ile anlamlı, güzel, resimli, ayetli Hayırlı Cumalar sözleri

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! En yeni Cuma mesajları ile anlamlı, güzel, resimli, ayetli Hayırlı Cumalar sözleri

09.09.2022 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve 'Hayırlı Cumalar' sözleri en yeni, anlamlı, güzel, resimli ve ayetli seçenekleriyle internette araştırılıyor. Bir Cumaya daha kavuşmanın sevinci içerisinde olan Müslümanlar cuma tebriği mesajlarını Instagram, Facebook gibi sosyal medya hesaplarından ya da anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşıyorlar. Biz de Hayırlı cumalar dilemek isteyenler için en yeni, anlamlı, güzel, resimli, ayetli Cuma mesajlarını derledik. İşte en yeni cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözleri..

Cuma mesajları, cuma namazı için geri sayım devam ederken internet üzerinden sorgulanmaya başladı. WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından sevdiklerine bu mübarek günü hatırlatmak isteyen kişiler, Hayırlı cumalar dilemek için en yeni, anlamlı, güzel, resimli, ayetli Cuma mesajlarını araştırma yapıyor. en yeni cuma mesajları ve hayırlı cumalar sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz...

EN YENİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI 2022

Allah'ın (c.c.) rahmeti, mağfireti, bereketi üzerine oLsun. Rabbim günümüzü hayırlı ve bereketli kılsın, Hayırlı cumalar diliyorum.
Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…
Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.
Cuma; aşktır, muhabbettir, berekettir, rahmettir, nurdur. Tüm Müslümanların Cuma'sı mübarek olsun.
Rabbim dünyada sağlıklı, mutlu, huzurlu ve barış içinde yaşamayı ahirette ise cennet bahçelerinde olmayı Peygamber Efendimizin bütün ümetine nasip eylesin inşaIIah. Amin ve hayırlı cumalar.
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