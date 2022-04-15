Cuma mesajları ve sözleri 2022! En yeni resimli, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri!

Cuma mesajları ve sözleri İslam alemi için önemi büyük olan Cuma gününün gelmesi sebebiyle 15 Nisan'da da günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre Cuma namazı İstanbul'da saat 13:09'da Ankara'da 12:54'de, İzmir'de 13:17'de, Bursa'da 13:09'da olacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. Bu sebeple en yeni resimli, ayetli, hadisli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözleri merak konusu oldu. En yeni Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar sözlerini sizler için derledik.

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Cuma gününüzü tebrik eder, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur ve mutluluk getirmesini Yüce Mevladan niyaz ederiz. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ey rabbim; istemeden verdiklerine bakınca istediklerimizi vereceğine inanarak; duasını beklediğimizi hayırlara ulaştırmamanı diliyorum. Hayırlı Cumalar…

Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah’ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun. Hayırlı Cumalar.

Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kâbuslar senden uzakta, melekler başucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, Cuma günün mübarek olsun.