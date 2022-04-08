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  4. Cuma mesajları ve sözleri 2022! En yeni, resimli, dualı ve hadisli Ramazan'a özel Cuma mesajları 8 Nisan 2022 Cuma

Cuma mesajları ve sözleri 2022! En yeni, resimli, dualı ve hadisli Ramazan'a özel Cuma mesajları 8 Nisan 2022 Cuma

08.04.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve sözleri İslam dinine mensup kişiler için mühim günlerden biri olan Cuma münasebetiyle günün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Çok sayıda kişi yakınlarına, akrabalarına, sevdiklerine ve arkadaşlarına bu günü hatırlatmak için en yeni, resimli, dualı ve hadisli Ramazan'a özel Cuma mesajları ile ilgili internette arama yapıyor. 8 Nisan 2022 Cuma en yeni, resimli, dualı ve hadisli Ramazan'a özel Cuma mesajları haberimizde...

Cuma mesajları ve sözleri İslam alemi için önemi büyük olan Cuma gününün gelmesi nedeniyle vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan bilgilere göre bu hafta cuma namazı saati İstanbul'da 13:11, Ankara'da 12:56, İzmir'de 13:18, Bursa'da 13:11'de olacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. Bu kapsamda en güzel Cuma mesajları ve sözleri merak konusu oldu. Biz de 8 Nisan en yeni, resimli, dualı ve hadisli Ramazan'a özel Cuma mesajlarına sizler için haberimizde yer verdik...

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Allah’ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Amin. Hayırlı cumalar dilerim.
Bütün güzelliklerin kilidini kendinde bulunduran "Rabbim" Hakkımızda en hayırlı kilitleri aç… Amin. Cumamız bayram tadında olsun inşallah…
Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasib eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.
Ey nefsim! Şeytana yem olmak mı yoksa cennette gül olmak mı niyetin? Bırak yakamı secde edeyim. Sen huzura er, ben imanla öleyim. Rabbim hepimizi imanla ölen kullarından eylesin. Amin. Hayırlı nurlu cumalar.
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Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları Ramazan
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