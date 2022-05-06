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  4. CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! Resimli, en özel anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022! Resimli, en özel anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri

06.05.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri İslam alemi tarafından mübarek olduğu kabul edilen Cuma gününün gelmesi nedeniyle araştırılıyor. Ailenize ve arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz ya da sosyal medyada paylaşabileceğiniz sözleri sizler için hazırladık. WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz en yeni Cuma mesajları ve sözleri haberimizde. İşte resimli, en özel anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun sözleri...

Cuma mesajları ve Cumanız mübarek olsun, bu mübarek günü sevdiklerine, yakınlarına, arkadaş ve akrabalarına anımsatmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün eller semaya yükselecek ve vatandaşlar camilere akın edecek. Resimli, en özel anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ile Cumanız mübarek olsun sözlerini sözleri sizler için hazırladık. İşte WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook'ta paylaşabileceğiniz en özel anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli Cuma mesajları ile Cumanız mübarek olsun sözleri...

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Allah'ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.
Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Hayırlı Cumalar!
Bu Cuma gününün feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun.
Şükür ki karanlığı aşan Cuma’ya ulaşan dualarımız var. Hayırlı Cumalar…
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cuma mesajları
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