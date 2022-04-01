HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cuma mesajları ve sözleri 2022! Resimli, uzun ve kısa anlamlı Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri

Cuma mesajları ve sözleri 2022! Resimli, uzun ve kısa anlamlı Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri

01.04.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ve sözleri Müslümanların haftalık bayramı olarak kabul edilen cuma gününde yakınlarına, arkadaşlarına ve sevdiklerine bu günü hatırlatmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. En yeni Cuma mesajları ve sözlerini sözleri için derledik. En güzel resimli, uzun ve kısa anlamlı Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri haberimizde.

Cuma mesajları ve sözleri İslam alemi için önemi büyük olan Cuma gününün gelmesi sebebiyle internette araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bu hafta cuma namazı saati İstanbul'da 13:13, Ankara'da 12:58, İzmir'de 13:20 olacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. En yeni Cuma mesajları ve sözlerini sözleri merak konusu oldu. İşte resimli, uzun ve kısa anlamlı Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri...

CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ 2022!

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi Sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, bin bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Ramazan-ı Şerifleriniz mübarek olsun…
‘Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Ayakları şişerdi, o öpülesi ayakları. Ama bizim gibi sabahlara kadar gezmekten değil, sabaha kadar ibadet etmekten. Az yerdi, ama bizim gibi rejim yapmak için değil, fakirliği seçtiğinden. Gece gündüz ağlardı, o ağlayınca meleklerin gözleri dolardı ama bizim gibi pembe diziler yüzünden değil, mevlaya olan aşkından. Ne kadar farklıyız değil mi Allah rasülünden. Mevla bütün amellerimiz ve niyetlerimizle ona benzemeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı cumalar.
Ramazan ayi sana bir mustu, kalbine avuntu, ruhunu karanlik ruhlarin baskisindan kurtarmaya vesile olsun…
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

Doğal gaz fiyatlarına zam geldi! BOTAŞ'tan açıklama

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

KDV indirimi bugün etiketlere yansıyacak

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Koronavirüs istirahat raporu alanlarla ilgili flaş gelişme!

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Tanju Özcan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Seçimi yüzde 100 kazanırlar'

Zelenskiy'nin istediği oldu! Ukrayna'ya gönderiyorlar

Zelenskiy'nin istediği oldu! Ukrayna'ya gönderiyorlar

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

Bir kaşığı yetiyor! Cinsel isteği artırır, iltihapları yok eder

İlginizi Çekebilir

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Tam bir süper besin! Enerjinizi zirveye çıkarır

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

"Cağ kebabı, köy tavuğu ve..."

"Cağ kebabı, köy tavuğu ve..."

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.