Cuma mesajları ve sözleri 2022! Resimli, uzun ve kısa anlamlı Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri

Cuma mesajları ve sözleri İslam alemi için önemi büyük olan Cuma gününün gelmesi sebebiyle internette araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre bu hafta cuma namazı saati İstanbul'da 13:13, Ankara'da 12:58, İzmir'de 13:20 olacak. Vatandaşlar cemaatle birlikte namaz kılacak. En yeni Cuma mesajları ve sözlerini sözleri merak konusu oldu. İşte resimli, uzun ve kısa anlamlı Hayırlı cumalar mesajları ve sözleri...

Ayakları şişerdi, o öpülesi ayakları. Ama bizim gibi sabahlara kadar gezmekten değil, sabaha kadar ibadet etmekten. Az yerdi, ama bizim gibi rejim yapmak için değil, fakirliği seçtiğinden. Gece gündüz ağlardı, o ağlayınca meleklerin gözleri dolardı ama bizim gibi pembe diziler yüzünden değil, mevlaya olan aşkından. Ne kadar farklıyız değil mi Allah rasülünden. Mevla bütün amellerimiz ve niyetlerimizle ona benzemeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı cumalar.