CUMA NAMAZI SAATİ 30 EYLÜL 2022! Cuma namazı saat kaçta, ne zaman? İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için cuma namazı vakti!

30 Eylül cuma namazı saat kaçta, sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler sonrası yanıt buldu. Cuma namazı saati günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki, Cuma namazı saat kaçta, ne zaman? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 30 EYLÜL 2022

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.



İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

İSTANBUL:12:59



ANKARA:12:44



İZMİR:13:07



BURSA: 12:59

30 EYLÜL 2022 CUMA VAKTİ NE ZAMAN? Bulunduğunuz ilin Cuma ezanı saatini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:



https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;



Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.



Niyet ederken



"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.



Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.



İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.



Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.



İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.