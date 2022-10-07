CUMA NAMAZI SAATİ! Cuma namazı saat kaçta? 7 Ekim Mevlid Kandili: İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il için Cuma vakitleri!

Mevlid Kandili'nde cuma namazı kılmak isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan detaylar İslam Peygamberi Hazreti Muhammed'in cihânı teşrif ettiği gece olarak bilinen Mevlid Kandili sebebiyle vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler ve 81 il için cuma namazı saati...

MEVLİD KANDİLİ CUMA NAMAZI SAATİ

Mevlid Kandili 7 Ekim 2022 Cuma gününe denk geldi. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.



İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 7 EKİM 2022 Cuma namazı saatleri:



İSTANBUL : 12:57

ANKARA : 12:42

İZMİR : 13:04

ADANA : 12:32

BURSA : 12:57

ANTALYA : 12:50

KONYA : 12:43

DİYARBAKIR : 12.12

ESKİŞEHİR : 12:51

MERSİN : 12:34

7 EKİM 2022 CUMA VAKTİ NE ZAMAN? Bulunduğunuz ilin Cuma ezanı saatini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:



https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR? Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;



Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.



Niyet ederken



"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.



Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.



İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.



Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.



İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.