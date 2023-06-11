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  4. Cumartesi akşam saatlerinde başladı, hala devam ediyor! İstanbul'daki yangın endişeleri arttırdı: Binanın bazı bölümleri çöktü

Cumartesi akşam saatlerinde başladı, hala devam ediyor! İstanbul'daki yangın endişeleri arttırdı: Binanın bazı bölümleri çöktü

11.06.2023 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yangın hala söndürülemedi. Cumartesi akşam saat 17.00'de başlayan yangına müdahale aralıksız devam ediyor. Yanan yerlerdeki bazı bölümler çöktü. Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Havadan çekilen görüntüler durumun ciddiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çıkan yangına müdahale eden itfaiyenin çalışmaları yaklaşık 29 saattir devam ediyor.

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SEBEBİ BELİRLENEMEDİ

Eski Turgut Özal Caddesi'ndeki 6 katlı fabrikanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına müdahale dünden bu yana sürüyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarına çok sayıda toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile de destek verildi. Çeşitli ilçe belediyelerine ait su tankerleriyle de su takviyesi yapıldı. Yanan binanın bazı bölümleri çöktü.

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VALİ GÜL BÖLGEYİ ZİYARET ETTİ

Gece saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İtfaiye ekiplerine ilçe belediyeleri su tanklarıyla destek verirken TOMA'lar da fabrika önünde duruyor.

Gıda, plastik, tekstil gibi farklı ürün ve ham maddelerin bulunduğu binanın son iki katında çökmeler meydana geliyor. Binanın dördüncü, beşinci ve altıncı katlarındaki bazı bölümlerde devam eden küçük çaplı yangınlara müdahale ediliyor.

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ARAÇ GİRİŞİ YASAK

Polis, dün akşam saat 17.00 sıralarında başlayan yangın nedeniyle alevlerin yükseldiği fabrikanın bulunduğu caddede geniş güvenlik önlemlerini sürdürüyor. Araçların bu caddeye girmesine izin verilmiyor. Binanın beşinci ve altıncı katında kalan malzemeler yanarken itfaiye ekipleri yangının 28. saatinde söndürme çalışmalarına devam ediyor.

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Ekipler, birinci katı çöken binada kolonlarda çatırdama meydana gelmesi ve suyun ağırlığı sebebiyle çökme riskine karşı çalışmalarını binanın dışından kontrollü şekilde sürdürüyor.

İtfaiyenin çalışması dron ile havadan da görüntülendi.

İŞTE YANGINDAN FOTOĞRAFLAR

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Anahtar Kelimeler:
yangın İstanbul Başakşehir

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