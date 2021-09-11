Cumartesi yapılacak etkinlikler 11 Eylül 2021 cumartesi İstanbul'da nerelere gidilir?

Yoğun bir haftanın ardından, özgürce dinlenebileceğiniz hafta sonu nihayet geldi. Gelin, hafta sonu yapılabilecek etkinliklere ve 'iyi ki gitmişim' diyeceğiniz adreslere hep birlikte göz atalım.

CUMARTESİ YAPILACAK ETKİNLİKLER CUMARTESİ NERELERE GİDİLİR?

Balık tutmak Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için Galata, Paşabahçe gibi sahiller, balık tutmak için en keyifli yerlerin başını çekiyor.

Fotoğraf çekmek Balat, Beyoğlu, Beykoz gibi ilçeler, fotoğraf turu düzenlemek isteyenler için müthiş rotalar!

Kitap okumak Kitap okuyarak, sizi bunaltan düşüncelerden uzaklaşabilir, bambaşka hikayelere konuk olabilirsiniz...

Maça gitmek Kafasını, adrenalin dolu bir hafta sonuyla boşaltabileceğine inananlar için maça gitmek harika bir fikir.