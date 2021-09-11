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Cumartesi yapılacak etkinlikler! Cumartesi günü nerelere gidilir?

11.09.2021 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaşamın yorucu temposundan kaçmak için hevesle beklenen hafta sonu geldi. Hafta sonu yapılacak en güzel aktiviteler ve gidince asla pişman olmayacağınız yerleri sizler için derledik.

Yoğun bir haftanın ardından, özgürce dinlenebileceğiniz hafta sonu nihayet geldi. Gelin, hafta sonu yapılabilecek etkinliklere ve 'iyi ki gitmişim' diyeceğiniz adreslere hep birlikte göz atalım.

CUMARTESİ YAPILACAK ETKİNLİKLER CUMARTESİ NERELERE GİDİLİR?

Balık tutmak

Balık tutmak
Özellikle İstanbul'da yaşayanlar için Galata, Paşabahçe gibi sahiller, balık tutmak için en keyifli yerlerin başını çekiyor.

Fotoğraf çekmek

Fotoğraf çekmek
Balat, Beyoğlu, Beykoz gibi ilçeler, fotoğraf turu düzenlemek isteyenler için müthiş rotalar!

Kitap okumak

Kitap okumak
Kitap okuyarak, sizi bunaltan düşüncelerden uzaklaşabilir, bambaşka hikayelere konuk olabilirsiniz...

Maça gitmek

Maça gitmek
Kafasını, adrenalin dolu bir hafta sonuyla boşaltabileceğine inananlar için maça gitmek harika bir fikir.

Mangal yapmak

Mangal yapmak
Mangal yapmak, özellikle Türk halkının en sevdiği şeylerin başında yer alıyor. Sevdiğiniz insanlarla çıktığınız pikniğin tadı da, en az mangal kadar leziz!
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