Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup toplantısında ne açıkladı? 'Herkesi ekran başına bekliyoruz' çağrısı yapılmıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün (5 Ekim 2022 Çarşamba) AK Parti grup konuşması yaptı. Çok sayıda vatandaş arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki,Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup toplantısında ne açıkladı?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE AÇIKLADI?
Kılıçdaroğlu'nun 'başörtüsü' çıkışı üzerine AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü konuşmasını işaret ederek "Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz" demişti.
Ömer Çelik açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT SÖZLER
Erdoğan AK Parti'nin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
Birileri ikiyüzlü tavırlar sergileyebilir ama bizim milletimize ne aldatanlardan ne aldananlardan olmama sözümüz var. Bunun için ne söylüyorsak yerine getirme, dolayısıyla ağzımızdan çıkan her şeyi ölçüp biçerek ifade etme mecburiyetimiz bulunuyor. Muhalefetin seçim öncesi söyledikleriyle seçim sonrası yaptıkları arasındaki devasa uçurumu belediyelerde gördük. Ne dedilerse tam tersini yaptılar. Buna rağmen de hala kendilerine ait olmayan işleri sahiplenerek ortada pişkince gezebiliyorlar. Bu, milletimizin geçmişte çok gördüğü bir oyun.
Tüm bu fotoğraf içinde milletimizin önüne yeni bir vizyonla, yeni bir programla, yeni projelerle çıkabilen böyle bir niyete gayrete, beceriye sahip tek partiyiz, tek ittifakız. Seçim süreci ilerledikçe programlarımızı daha ayrıntılı şekilde paylaşacağız.
Heyecanla bizi dinleyen milletimizle bazı gerçekleri paylaşacağım. Meclis'in seçim takviminin başlamasıyla çalışmalarına ara vereceğini düşündüğümüzde geriye 5-6 aylık bir yasama süresi kalıyor. Cumhur İttifak'ındaki ortağımız MHP ile birlikte komisyonlarda ve Genel Kurul'da sıkı bir mesaiyle gündemimizdeki tüm düzenlemeleri yasalaştıracağımıza inanıyorum.
Günümüzün her anını, büyük bir aşkla, şevkle çalışarak geçiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de 'Türkiye Yüzyılı'nı milletimizle inşa edeceğiz. Bu seçimlerin mottosu 'Türkiye Yüzyılı'dır.
Birilerine bakıyorsunuz, toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Kendi meselelerini bile çözemiyorlar.
Malum zat bir zamanlar SSK'nın başkanlığını yaptı. Onun döneminde hastane odaları pislikten geçilmiyordu ve hastalarımız kan revan içinde kalıyorlardı. Hepsi bir tarafa, rehine alma dönemi vardı; hastalar ölüyor ve rehine alınıyorlardı. SSK'nın hastanelerinde. Ey 'bay Kemal', senin gidecek yerin var mı?
Sizlerden şu hususta vatandaşlarımızı mutlaka ikna etmenizi istiyorum: Türkiye bir süredir çok ciddi sınamalardan geçmektedir. Ülkemizin önündeki zorlukların ve insanımızın yaşadığı zorlukların çözümü mümkündür. Türkiye'de bu çözümü sağlayacak tek yürütme temsilcisi biz, tek siyasi parti AK Parti, tek ittifak Cumhur İttifakı'dır. Milletimize işte bu gerçeği gösterdiğimizde sandık yolu kendiliğinden açılacaktır.
Bu ayın sonunda ülkemizin ilk yerli otomobili TOGG'un banttan çıkış törenine katılıyoruz.
İnşallah yılbaşından sonra hem tamamlanan yatırımlarla, hem makroekonomideki iyileşmelerle, hem çalışanların ücretlerinde yapacağımız artışlarla ülkemizde güzel bir havanın esmesini sağlayacağız.
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