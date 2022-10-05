Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta? 'Herkesi ekran başına bekliyoruz' çağrısı yapılmıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup konuşması yapacak. Ele alınacak konular şimdiden merak edildi. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapıyor. Peki, AK parti grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? İşte AK Parti grup konuşmasının saati...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.

Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRUP KONUŞMASI SAAT KAÇTA? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak. Detaylar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak.