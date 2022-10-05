Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta? Vatandaşlara 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup konuşması yapacak. Ele alınacak konular şimdiden merak konusu oldu. Peki, AK parti grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.
Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
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