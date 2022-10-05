HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta? Vatandaşlara 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta? Vatandaşlara 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı!

05.10.2022 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, sorusunun yanıtı AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının tarihi bir nitelik taşıyacağını ifade etmesi sonrası merak konusu oldu. Birçok kişi Erdoğan'ın AK Parti grup konuşması ile ilgili araştırma yapıyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup konuşmasında ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti grup konuşması yapacak. Ele alınacak konular şimdiden merak konusu oldu. Peki, AK parti grup konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.
Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Benzin ve motorine zam geldi

Benzin ve motorine zam geldi

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Son Dakika | 2012'de işe girmişler! Müzisyen Onur Şener katledilmişti: Türkiye'yi sarsan vahşi cinayetle ilgili Bakanlıktan açıklama geldi "Kamu görevinden..."

Şakalaşma ölümle bitti! Zincir market çalışanlarının kovalamacasında olanlar oldu...

Şakalaşma ölümle bitti! Zincir market çalışanlarının kovalamacasında olanlar oldu...

Hesap makineleri masada! Vatandaşın gözü zamlı maaşlarda! Memur ve memur emeklileri, SSK, Bağ-Kur... İşte yeni maaşlar

Hesap makineleri masada! Vatandaşın gözü zamlı maaşlarda! Memur ve memur emeklileri, SSK, Bağ-Kur... İşte yeni maaşlar

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Yeni bir dönemin habercisi! KAPGAN İKA geliyor! İlk defa duyuruldu

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

Etkisi kesin ama doktorlar uyarıyor

İlginizi Çekebilir

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Öğrenince bir daha yemeyeceksiniz! Kırmızı etin akılalmaz zararı

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Fazla cinsellik de iyi değil! Durdurulamayan cinsellik...

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

'Ev sahibi terörü!' Yatağının yarısını başkasına kiraladı

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Kemiklerin kırılmasına neden oluyor... Her gün içiyorsunuz, yapmayın!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.