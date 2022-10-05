Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Grup konuşması saat kaçta canlı yayınlanacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'da yaptığı açıklama sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi. Peki,Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Grup konuşması saat kaçta?