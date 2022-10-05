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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Grup konuşması saat kaçta canlı yayınlanacak? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi!

05.10.2022 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün grup konuşması yapacak. Bu konuşmanın tarihi bir nitelik taşıyacağını ifade edilmişti. AK Parti Sözcüsü Çelik'in bu açıklaması sonrası birçok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşmanın detaylarını merak ediyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Grup konuşması saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Twitter'da yaptığı açıklama sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi. Peki,Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Grup konuşması saat kaçta?

GRUP KONUŞMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.
Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan
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