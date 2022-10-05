Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Grup konuşması saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasına ilişkin detaylar merak edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi. Peki,Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Grup konuşması saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.

Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.