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Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Grup konuşması saat kaçta? Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi!

05.10.2022 06:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce Twitter hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulunup, bu konuşmanın tarihi bir nitelik taşıyacağını ifade etmişti. AK Parti Sözcüsü Çelik'in bu paylaşımının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hangi konuları ele alacağı merak edildi. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Grup konuşması saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın grup konuşmasına ilişkin detaylar merak edildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup konuşmasına çevrildi. Peki,Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak? Grup konuşması saat kaçta?

GRUP KONUŞMASI NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık.
Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır.
Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik Recep Tayyip Erdoğan
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