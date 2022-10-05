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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GRUP KONUŞMASI CANLI İZLE! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grup konuşması saat kaçta?

05.10.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşması 5 Ekim 2022 Çarşamba gününüen çok araştırılan konular arasında bulunuyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklaması dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar merak konusu olurken konuya ilişkin kulis bilgileri de sızdı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşması canlı izle" konu başlığı internette araştırılmaya başlandı. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşmasına dakikalar kaldı. Erdoğan'ın bugün yapacağı grup konuşmasının yeni bir aşama olacağı vurgulandı. Çok sayıda vatandaş "Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşması canlı izle" konu başlığını arama motorlarında sorguluyor. Peki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün ne açıklayacak, AK Parti grup konuşması saat kaçta?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BUGÜN NE AÇIKLAYCAK, AK PARTİ GRUP KONUŞMASI SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, daha önce Twitter hesabında konuya ilişkin açıklamada bulundu. Çelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Hak ve özgürlükler mücadelesinin öncü siyasi hareketi biziz. Mücadele ettik, bedel ödedik, geri adım atmadık. Çarşamba günü Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımızın yapacağı grup konuşması bu tarihi mücadelenin yeni bir aşaması olacaktır. Çarşamba günü herkesi ekran başına bekliyoruz.
Cumhurbaşkanımızın açıklamaları, hak ve özgürlükler mücadelemizin tarihine atılmış çok güçlü bir imza olacaktır."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5 Ekim 2022 Çarşamba günü grup konuşması yapacak. Detaylar da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile netlik kazanacak.
Erdoğan'ın bugün duyuracağı konuyla ilgili AK Parti ve MHP'nin iki yıldır üzerinde çalıştığı belirtilirken, kulis bilgileri sızdı.
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