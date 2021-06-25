Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Selimiye Cami Meydanı restore edilecek

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Selimiye Camii Meydan'ı için restorasyon müjdesi geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 6 yıl aradan sonra başlayacak olan restorasyon başta esnaf olmak üzere tüm Edirnelileri sevince boğdu.

Edirnelilere restorasyon müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Edirne Belediyesi’nin ortak yürüteceği çalışmada, öncelikle çevredeki 16 iş yerine eylül ayına kadar boşaltmaları yönünde tebligat gönderildi.UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Selimiye Camii Meydan düzenlemesi için 2014 yılında proje hazırlanmıştı. Edirne Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından da alan için koruma kararı verildi. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü, restorasyon ve restitüsyon projeleri ile hanın projesinin tamamlanmasını isteyerek, koruma kararının da kaldırılması talebiyle Kültür Varlıklar Yüksek Kurulu’na itirazda bulundu.

Yüksek kurul, itirazı kabul etti ve koruma kararı kaldırıldı. Yıllardır çevresi kapalı bulunan ve Selimiye Camii önünde görüntü kirliliğine neden olan bölgenin düzeltilmesi için talimat veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a halk ve bölge esnafı teşekkür etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR ETTİ Tarihi Selimiye Camisi çevresinde esnaflık yapan Bahri Dinar, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dan çok güzel ve müjdeli bir haber aldık. Tüm Edirneliler adına kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum. 7 yıldan bu yana burası atıl bir vaziyetteydi. Adeta bir çöplüğe dönmüştü. Ama şimdi aldığımız habere göre artık burası düzenlenecek ve eski haline gelecek. Hatta eski halinden daha modern bir hale geleceğine inanıyoruz.

"Tabii ki bizim için çok önemli, biz Edirne’de yaşayan esnaflar için çok önemlidir. Çünkü dünyanın göz bebeği olarak tabir edilen bir bölgedeyiz. Bu şaheserin dünyada başka bir eşi yoktur. Tek örneği Edirne’de bulunan eser için düzenlemeler yapılacak, Eskisinden daha fazla turist buraya gelecek. Biz esnaflar olarak da daha fazla kazanç sağlamış olacağız. Bu bizim için tabi ki çok güzel bir haberdir. İnşallah en kısa zamanda hayata geçirilir" dedi.