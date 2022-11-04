D vitaminin tek kaynağı güneş değil! D vitamin eksikliğine karşı tüketilmesi gereken besinler

YUMURTA SARISI

Güne iki yumurta ile başlayan insanlar, güne doğru beslenerek başlıyorlar. Araştırmalar, bütün yumurtaların 37 IU D vitamini içerdiğini ve bu da onları iyi bir kaynak yaptığını bulmuştur. Sadece D vitamini değil, yumurta da gün boyu enerjik hissetmenizi sağlamak için harika bir sağlıklı yağ ve protein kaynağıdır.