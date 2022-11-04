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D vitaminin tek kaynağı güneş değil! D vitamin eksikliğine karşı tüketilmesi gereken besinler

04.11.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

D vitamini vücutta çok önemli işleve sahip. D vitamininin aslı kaynağı güneş ışığıdır. Kalsiyum ve fosfor emilimini düzenleyen D vitamini, kasları ve kemikleri güçlendirir. D vitaminin en önemli işlevlerinden biri de vücudu enfeksiyonlara karşı koruyarak, bağışıklığı artırmasıdır. Yeterli miktarda D vitamini almak; bağışıklık sistemini güçlendirir, kanser ve kalp hastalıkları, kemikleri, diyabet ve osteoporoz gibi hastalıklara karşı korur. Peki, D vitamini hangi besinlerde var?

D vitamini, bağışıklığı güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Güneş ışığından sonra ikinci en iyi D vitamini kaynağı besinlerdir. D vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle beslenmenizde D vitamini içeriği yüksek besinler bulundurmaya özen gösterin. D vitamini eksikliği yaşıyorsanız tüketmeniz gereken besinler...

D VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER

MANTAR

MANTAR

Mantarlar UV ışınlarına maruz kaldıklarında D vitamini üretirler. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre mantarlar, hayvansal olmayan tek yeterli D vitamini kaynağıdır. Mantarların, D vitamininin kan seviyelerini artırmaya yardımcı olan D2 vitamini ürettikleri bilinmektedir. Bu nedenle, D vitamini eksikliğine karşı mantar tüketebilirsiniz.

YUMURTA SARISI

YUMURTA SARISI

Güne iki yumurta ile başlayan insanlar, güne doğru beslenerek başlıyorlar. Araştırmalar, bütün yumurtaların 37 IU D vitamini içerdiğini ve bu da onları iyi bir kaynak yaptığını bulmuştur. Sadece D vitamini değil, yumurta da gün boyu enerjik hissetmenizi sağlamak için harika bir sağlıklı yağ ve protein kaynağıdır.

GÜÇLENDİRİLMİŞ GIDALAR

GÜÇLENDİRİLMİŞ GIDALAR

Güçlendirilmiş gıda, gıda ve diyet takviyelerinin bir kombinasyonudur. Doğal D vitamini kaynakları sınırlı olduğundan, bazı gıda ürünleri bu besin maddesi ile takviye edilmektedir. Güçlendirilmiş gıdalardaki D vitamini seviyeleri diğer gıda kaynaklarındaki kadar yüksek olmasa da vücudunuzdaki toplam vitamin miktarına katkıda bulunur. Bu nedenle, bir sonraki alışverişinizde satın aldığınız ürünlerin etiketlerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

MORİNA BALIĞI KARACİĞER YAĞI

MORİNA BALIĞI KARACİĞER YAĞI

En sık kullanılan takviyelerden biri olan Morina balığı karaciğeri yağı, balık yemeyi sevmeyen kişiler için iyi bir seçenektir. Kalbiniz için iyi olan ve vücuttaki iltihabı azaltan omega-3 yağ asitleri de yüksektir. Ancak, sorunlara yol açabileceğinden bu takviyeyi aşırı tüketmediğinizden emin olun.

YAĞLI BALIKLAR

YAĞLI BALIKLAR

Ton balığı, uskumru ve somon gibi balık çeşitleri iyi birer D vitamini kaynaklarıdır. Araştırmalar, günlük D vitamini seviyenizi karşılamaya yaklaşmanız için bir porsiyon yağlı balığın yeterli olduğunu göstermiştir.

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