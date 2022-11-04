D vitaminin tek kaynağı güneş değil! D vitamin eksikliğine karşı tüketilmesi gereken besinler

D vitamini, bağışıklığı güçlendirerek vücudu enfeksiyonlara karşı korur. Güneş ışığından sonra ikinci en iyi D vitamini kaynağı besinlerdir. D vitamini eksikliği ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle beslenmenizde D vitamini içeriği yüksek besinler bulundurmaya özen gösterin. D vitamini eksikliği yaşıyorsanız tüketmeniz gereken besinler...
Mantarlar UV ışınlarına maruz kaldıklarında D vitamini üretirler. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre mantarlar, hayvansal olmayan tek yeterli D vitamini kaynağıdır. Mantarların, D vitamininin kan seviyelerini artırmaya yardımcı olan D2 vitamini ürettikleri bilinmektedir. Bu nedenle, D vitamini eksikliğine karşı mantar tüketebilirsiniz.
Güne iki yumurta ile başlayan insanlar, güne doğru beslenerek başlıyorlar. Araştırmalar, bütün yumurtaların 37 IU D vitamini içerdiğini ve bu da onları iyi bir kaynak yaptığını bulmuştur. Sadece D vitamini değil, yumurta da gün boyu enerjik hissetmenizi sağlamak için harika bir sağlıklı yağ ve protein kaynağıdır.
Güçlendirilmiş gıda, gıda ve diyet takviyelerinin bir kombinasyonudur. Doğal D vitamini kaynakları sınırlı olduğundan, bazı gıda ürünleri bu besin maddesi ile takviye edilmektedir. Güçlendirilmiş gıdalardaki D vitamini seviyeleri diğer gıda kaynaklarındaki kadar yüksek olmasa da vücudunuzdaki toplam vitamin miktarına katkıda bulunur. Bu nedenle, bir sonraki alışverişinizde satın aldığınız ürünlerin etiketlerini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.
En sık kullanılan takviyelerden biri olan Morina balığı karaciğeri yağı, balık yemeyi sevmeyen kişiler için iyi bir seçenektir. Kalbiniz için iyi olan ve vücuttaki iltihabı azaltan omega-3 yağ asitleri de yüksektir. Ancak, sorunlara yol açabileceğinden bu takviyeyi aşırı tüketmediğinizden emin olun.
Ton balığı, uskumru ve somon gibi balık çeşitleri iyi birer D vitamini kaynaklarıdır. Araştırmalar, günlük D vitamini seviyenizi karşılamaya yaklaşmanız için bir porsiyon yağlı balığın yeterli olduğunu göstermiştir.