Dacia Manifesto tanıtıldı: Kapısı ve camı yok, farı ise el fenerine dönüşebiliyor!

Dacia yeni marka kimliği kapsamında yeni konsept aracı 'Manifesto'yu görücüye çıkardı. Geleceğe yönelik yeni bir model olmayacağı duyurulan konsept model Manifesto'nun özellikleri arasında ise dikkat çekici detaylar var.

FARI EL FENERİ OLUYOR

Dacia tarafından tek fara sahip olduğu açıklanan Manifesto'nun farının, el feneri olarak kullanılmak üzere çıkarılabileceği duyuruldu. Ayrıca aracın, 4 tekerlekten çekiş, yerden yüksek yapı, büyük tekerlekler ve arazi şartlarına uygun gövde ve su geçirmezlik gibi özelliklere sahip olduğu belirtildi.

LASTİKLERİ HAVASIZ Markanın açıklamasına göre, Manifesto konsept araçta havasız lastikler bulunuyor. İçi su jeti ile temizlenebilen Manifesto'nun çıkartılabilen koltuk kılıfları ise uyku tulumu haline getirilebiliyor.

Buna ek olarak aracın çıkarılabilir bir bataryaya sahip olduğu açıklandı.