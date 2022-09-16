HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Otomobil
  4. Dacia Manifesto tanıtıldı: Kapısı ve camı yok, farı ise el fenerine dönüşebiliyor!

Dacia Manifesto tanıtıldı: Kapısı ve camı yok, farı ise el fenerine dönüşebiliyor!

16.09.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dacia, yeni konsept aracı 'Manifesto'yu tanıttı. İlginç özelliklere sahip olan Dacia Manifesto'da kapı, pencere veya ön cam yok. Farı el feneri olarak kullanılabilen araçta alışık olduğumuz türden lastikler değil, havasız lastikler bulunuyor.

Dacia yeni marka kimliği kapsamında yeni konsept aracı 'Manifesto'yu görücüye çıkardı. Geleceğe yönelik yeni bir model olmayacağı duyurulan konsept model Manifesto'nun özellikleri arasında ise dikkat çekici detaylar var.

FARI EL FENERİ OLUYOR

Dacia tarafından tek fara sahip olduğu açıklanan Manifesto'nun farının, el feneri olarak kullanılmak üzere çıkarılabileceği duyuruldu. Ayrıca aracın, 4 tekerlekten çekiş, yerden yüksek yapı, büyük tekerlekler ve arazi şartlarına uygun gövde ve su geçirmezlik gibi özelliklere sahip olduğu belirtildi.

LASTİKLERİ HAVASIZ

LASTİKLERİ HAVASIZ
Markanın açıklamasına göre, Manifesto konsept araçta havasız lastikler bulunuyor. İçi su jeti ile temizlenebilen Manifesto'nun çıkartılabilen koltuk kılıfları ise uyku tulumu haline getirilebiliyor.
Buna ek olarak aracın çıkarılabilir bir bataryaya sahip olduğu açıklandı.
Dacia'nın bildirdiğine göre Manifesto konsepti geleceğe yönelik yeni bir model olmayacak. Modelin özelliklerinden bazıları, gelecekteki Dacia seri üretim otomobilleri için de geliştirilecek.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Dacia Otomobil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Son dakika: Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçları açıklandı: İşte Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Tapulu arazisine geldiğinde şaşkına döndü: Evime giremiyorum

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Putin'den dünyaya mesaj: Hazırız

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

Sosyal medyada gündem olmuştu! 'Müdür WC' için açıklama geldi

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

Gökçek'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Kuşkonmazlarla geleceği tahmin ediyor! Yeni kehaneti olay oldu

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.