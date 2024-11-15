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Dağdan toplanıyor, şifaya dönüşüyor! Sağlık çalışanları bile peşinde... Kavanozu 150 TL'den alıcı buluyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
15.11.2024 15:22
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Kış aylarına az bir zaman kala hem kışın hem de mevsim geçişlerinde sık görülen gribal enfeksiyonlara karşı doğal ürünler ilgi görmeye başladı. Türkülere konu olan Ilgaz Dağları'ndan toplanan çam kozalaklarından yapılan şuruplar, astım, bronşit hastaları başta olmak üzere vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Sağlık çalışanlarının dahi peşinde olduğu kozalak şurubu pandemi döneminde de oldukça yoğun ilgi görmüştü.

Kış mevsimi ve mevsim geçişlerinde sık yaşanan grip, nezle, geçmeyen öksürük gibi hastalıklar vatandaşları doğal ürünlere yönlendiriyor. Hastalıklardan korunmak isteyen vatandaşlar, ilaçların yanı sıra, doğadan toplanan bitkilerden şifayı arıyor. Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde Ilgaz Dağı'nda toplanan kozalaklardan yapılan şurup da vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Kozalak pekmezi faydaları nelerdir, neye iyi gelir? Kozalak pekmezi faydaları nelerdir, neye iyi gelir?
Kozalak şurubu faydaları nelerdir? Kozalak şurubu faydaları nelerdir?
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"Ilgaz sen Anadolu'nun bir yüce dağısın" dizeleri ile türkülere konu olan Ilgaz Dağı'ndan toplanan çam kozalakların bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından saatlerce kaynatılması ile şurup yapılıyor. Üst solunum yollarını açan ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kozalak şurubu, özellikle astım ve bronşit hastalıkları başta olmak üzere vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kozalak şurubu üreten vatandaşlar, kavanozunu yaklaşık 150 TL'den satıyor. Bölgede kozalak şurubu üretimi yapan Ömer Faruk Özdemir, sağlık çalışanlarının dahi kendilerinden kozalak şurubu istediğini belirtti.

"ÖKSÜRÜĞÜ, ÖKSÜRÜK ŞURUBUNDAN DAHA FAZLA KESTİĞİNE İNANIYORUM"

"ÖKSÜRÜĞÜ, ÖKSÜRÜK ŞURUBUNDAN DAHA FAZLA KESTİĞİNE İNANIYORUM"

6 aydır kozalak şurubu üreticiliği yaptığını belirten Ömer Faruk Özdemir, “Köyümüze, katma değer sağlamak için bir süredir düşünüyordum. Aklıma kozalak şurubu geldi. Bir çalışma yaparak bu işin içerisine girdim. Yaklaşık 6 yıldır yapıyorum. Kozalakları topladığımız ağaçlar, egzoz dumanı görmeyen yerler.

10 GÜN BOYUNCA SUDA BEKLETİLİYORLAR

10 GÜN BOYUNCA SUDA BEKLETİLİYORLAR

Ilgaz bölgesinde karaçam ağırlıklı olduğu için onları topluyoruz. Topladığımız kozalakları güzel bir şekilde bol su ile yıkıyoruz. Daha sonra sağlığa uygun varillerde 10 güne yakın ıslıyoruz.

ŞEKERLİ VEYA ŞEKERSİZ OLARAK SATIŞA SUNULUYOR

ŞEKERLİ VEYA ŞEKERSİZ OLARAK SATIŞA SUNULUYOR

Kozalaklar iyice kirini, tozunu ve reçinesini salıyor. Kozalakları beklettiğimiz suyu döktüğümüz zaman ortaya çıkan kozalakları kaynatıyoruz. Sıcak suyla birlikte yüzeye çıkan doğa atıklarını da süzüyoruz. Berrak bir şekilde kozalak suyumuz ortaya çıkınca kozalakları suyun içerisinden alıyoruz. Ortaya çıkan suyu da isteğe göre, şeker ilaveli veya şekersiz bir şekilde vakumlu kavanozlarda saklıyoruz.

BALGAM SÖKÜYOR, CİĞERLERİ TEMİZLİYOR

BALGAM SÖKÜYOR, CİĞERLERİ TEMİZLİYOR

Kozalak tedavi etmez. Bu şuruptan çok fazla bir beklenti beklenmemesi gerek. Öksürüğü, öksürük şurubundan daha fazla kestiğine inanıyorum. İnsanların yaşam kalitesini arttırıyor, balgam söktürüyor, ciğerleri temizliyor, korona gibi virüsleri daha hızlı atlatmamızı sağlıyor ve mikrop öldürüyor. Hastanede çalışan personeller bile kozalak şurubu alıyorlar. Bu da kozalak şurubunun faydalı olduğunu ispat ediyor” dedi.

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kozalak öksürük Ilgaz ilgaz dağı
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