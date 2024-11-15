Dağdan toplanıyor, şifaya dönüşüyor! Sağlık çalışanları bile peşinde... Kavanozu 150 TL'den alıcı buluyor

"Ilgaz sen Anadolu'nun bir yüce dağısın" dizeleri ile türkülere konu olan Ilgaz Dağı'ndan toplanan çam kozalakların bölgede yaşayan vatandaşlar tarafından saatlerce kaynatılması ile şurup yapılıyor. Üst solunum yollarını açan ve birçok hastalığa iyi geldiği bilinen kozalak şurubu, özellikle astım ve bronşit hastalıkları başta olmak üzere vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Kozalak şurubu üreten vatandaşlar, kavanozunu yaklaşık 150 TL'den satıyor. Bölgede kozalak şurubu üretimi yapan Ömer Faruk Özdemir, sağlık çalışanlarının dahi kendilerinden kozalak şurubu istediğini belirtti.