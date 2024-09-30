Daha 8 yaşındaydı, oyun alanı mezarı oldu! Küçük Ezgi'nin korkunç sonu: Kumların altında kalınca kurtarılamadı

Dün Kumluca'dan gelen haber duyanları kahretti. Ziyarete gittiği Kumluca'da sahile oyun oynamaya inen 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ünver, bir anda kumların altında kaldı. Ezgi kurtarılamadı, Ahmet Serdar'ın tedavisi sürüyor. Baba Emrah Yavuz'un cenaze aracının arkasından ağlayarak "Güle güle kızım" diyerek el sallaması kahretti.
Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Deniz Obaları 5'inci Sokak karşısındaki sahilde meydana geldi.
Öğretmen Emrah Yavuz, hemşire eşi Gülsüm Yavuz ve kızları Ezgi ile birlikte hafta sonunu geçirmek için kent merkezinden Kumluca'da oturan babasının yanına gitti.
Ezgi Yavuz, sabah saatlerinde akrabasının oğlu Ahmet Serdar Ünver ile sahilde kumda oynamaya başladı.
Ancak bu sırada kum tepeceğinde kayma oldu. İki çocuk, kumun altında kaldı.
Durumu fark eden Yavuz çifti, çocukların yardımına koştu. Çift, bölgedeki diğer ailelerle birlikte çocukları çıkardı.