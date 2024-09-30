Daha 8 yaşındaydı, oyun alanı mezarı oldu! Küçük Ezgi'nin korkunç sonu: Kumların altında kalınca kurtarılamadı

Dün Kumluca'dan gelen haber duyanları kahretti. Ziyarete gittiği Kumluca'da sahile oyun oynamaya inen 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ünver, bir anda kumların altında kaldı. Ezgi kurtarılamadı, Ahmet Serdar'ın tedavisi sürüyor. Baba Emrah Yavuz'un cenaze aracının arkasından ağlayarak "Güle güle kızım" diyerek el sallaması kahretti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır