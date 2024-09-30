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  4. Daha 8 yaşındaydı, oyun alanı mezarı oldu! Küçük Ezgi'nin korkunç sonu: Kumların altında kalınca kurtarılamadı

Daha 8 yaşındaydı, oyun alanı mezarı oldu! Küçük Ezgi'nin korkunç sonu: Kumların altında kalınca kurtarılamadı

30.09.2024 14:07
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Ezgi Yavuz 8 yaşındaydı... Antalya'da sahilde oyun oynarken feci bir talihsizlik yaşadı, hayata veda etti. Ezgi ve yaşıtı akrabası Ahmet Serdar oyun oynarlarken tepecikten kum kaydı. İki çocuk da kumun altında kaldı. Çocuklar hastaneye kaldırıldı ancak Ezgi'den kahreden haber geldi.

Dün Kumluca'dan gelen haber duyanları kahretti. Ziyarete gittiği Kumluca'da sahile oyun oynamaya inen 8 yaşındaki Ezgi Yavuz ve Ahmet Serdar Ünver, bir anda kumların altında kaldı. Ezgi kurtarılamadı, Ahmet Serdar'ın tedavisi sürüyor. Baba Emrah Yavuz'un cenaze aracının arkasından ağlayarak "Güle güle kızım" diyerek el sallaması kahretti.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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KÜÇÜK EZGİ'NİN TALİHSİZ SONU

Olay, dün saat 11.30 sıralarında Kumluca ilçesi Kum Mahallesi Deniz Obaları 5'inci Sokak karşısındaki sahilde meydana geldi.

Öğretmen Emrah Yavuz, hemşire eşi Gülsüm Yavuz ve kızları Ezgi ile birlikte hafta sonunu geçirmek için kent merkezinden Kumluca'da oturan babasının yanına gitti.

Ezgi Yavuz, sabah saatlerinde akrabasının oğlu Ahmet Serdar Ünver ile sahilde kumda oynamaya başladı.

Ancak bu sırada kum tepeceğinde kayma oldu. İki çocuk, kumun altında kaldı.

Durumu fark eden Yavuz çifti, çocukların yardımına koştu. Çift, bölgedeki diğer ailelerle birlikte çocukları çıkardı.

Anahtar Kelimeler:
antalya kum sahil
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