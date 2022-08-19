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Damar tıkanıkları için birebir besinler

19.08.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damar tıkanıkları çok ciddi hastalıklara yol açmaktadır. Damar tıkanıklarının mutlaka doktor kontrolünde tedavi edilmesi gerekmektedir. Kalpte, beyinde, bacakta gibi alanlarda görülen damar tıkanıkları için sağlıklı beslenmek çok önemlidir. Damar tıkanıklarına iyi gelecek doğal besinler bulunmaktadır.

Damar tıkanıklığı, bir kan damarının genellikle damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle tıkanmasıdır. Sıklıkla görülen damar tıkanıklarına neden olan etkenler arasında aşırı kilolu olmak, sigara kullanmak, hareketsiz yaşamak, doymuş ve trans yağ içeren besinler tüketmek, hipertansiyon, ileri yaş, diyabet, kolesterol ve genetik faktörler bulunmaktadır. Damar tıkanıklıklarını doktor kontrolünde tedavi ettirmek çok önemlidir. Ayrıca damar tıkanıklarına iyi gelen doğal besinler bulunmaktadır. Damar tıkanıkları tedavisinin yanında daha sağlıklı bir yaşam tercih etmek hayati önem taşımaktadır.

DAMAR TIKANIKLIĞINA İYİ GELEN BESİNLER

DOMATES

DOMATES
Domates, karotenoid pigment likopen içerir. Likopen açısından zengin gıdaları tüketmek, iltihabı azaltmaya ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kalp hastalığı riskini de azaltabilir. 40 kişide yapılan bir araştırma, zeytinyağlı domates sosu yemenin, çiğ domates ve sade domates sosuna kıyasla yapışma moleküllerini ve inflamatuar proteinleri azaltmada en büyük etkiye sahip olduğunu buldu.

FASULYE

FASULYE
Fasulye, lifle dolu bir besindir. Kolesterolü kontrol altında tutar ve damar tıkanıklığını önleyebilir. Günde bir porsiyon (130 gram) fasulye içeren diyetler, kolesterolü düşürebilir

BALIK

BALIK
Balık, omega 3 bakımından zengindir. Araştırmalar, omega-3'lerin, hücrelerin birbirine ve çevrelerine yapışmasını sağlayan proteinler olan hücresel yapışma moleküllerinin ifadesini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Balık tüketimi, ateroskleroz riskini azaltır.

SOĞAN

SOĞAN
Soğandan zengin diyetler, atardamarları koruyabilir. Soğanlar, bilim adamlarının kan damarı iltihabını önlemeye yardımcı olabileceğini, kandaki trombositlerin kümelenmesini engelleyebileceğini ve nitrik oksitin kullanılabilirliğini artırabileceğini düşündüğü kükürt bileşikleri içerir

BAHARAT

BAHARAT
Zencefil, kırmızı biber, tarçın gibi baharatlar, tıkanmış arterlere karşı korumaya yardımcı olabilir. Anti-inflamatuar özellikleri ile serbest radikalleri temizler, kan lipid düzeylerini iyileştirir ve kandaki trombositlerin kümelenmesini azaltmaya yardımcı olabilir.
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domates ıspanak kuruyemiş marul pancar soğan zencefil baharat bitter çikolata
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