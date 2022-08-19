Damar tıkanıkları için birebir besinler

Damar tıkanıklığı, bir kan damarının genellikle damar sertliği ya da bir pıhtı nedeniyle tıkanmasıdır. Sıklıkla görülen damar tıkanıklarına neden olan etkenler arasında aşırı kilolu olmak, sigara kullanmak, hareketsiz yaşamak, doymuş ve trans yağ içeren besinler tüketmek, hipertansiyon, ileri yaş, diyabet, kolesterol ve genetik faktörler bulunmaktadır. Damar tıkanıklıklarını doktor kontrolünde tedavi ettirmek çok önemlidir. Ayrıca damar tıkanıklarına iyi gelen doğal besinler bulunmaktadır. Damar tıkanıkları tedavisinin yanında daha sağlıklı bir yaşam tercih etmek hayati önem taşımaktadır.

DAMAR TIKANIKLIĞINA İYİ GELEN BESİNLER

DOMATES Domates, karotenoid pigment likopen içerir. Likopen açısından zengin gıdaları tüketmek, iltihabı azaltmaya ve iyi kolesterolü artırmaya yardımcı olur. Ayrıca kalp hastalığı riskini de azaltabilir. 40 kişide yapılan bir araştırma, zeytinyağlı domates sosu yemenin, çiğ domates ve sade domates sosuna kıyasla yapışma moleküllerini ve inflamatuar proteinleri azaltmada en büyük etkiye sahip olduğunu buldu.

FASULYE Fasulye, lifle dolu bir besindir. Kolesterolü kontrol altında tutar ve damar tıkanıklığını önleyebilir. Günde bir porsiyon (130 gram) fasulye içeren diyetler, kolesterolü düşürebilir

BALIK Balık, omega 3 bakımından zengindir. Araştırmalar, omega-3'lerin, hücrelerin birbirine ve çevrelerine yapışmasını sağlayan proteinler olan hücresel yapışma moleküllerinin ifadesini azaltmaya yardımcı olduğunu gösteriyor. Balık tüketimi, ateroskleroz riskini azaltır.

SOĞAN Soğandan zengin diyetler, atardamarları koruyabilir. Soğanlar, bilim adamlarının kan damarı iltihabını önlemeye yardımcı olabileceğini, kandaki trombositlerin kümelenmesini engelleyebileceğini ve nitrik oksitin kullanılabilirliğini artırabileceğini düşündüğü kükürt bileşikleri içerir