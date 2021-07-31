Datça'da deprem mi oldu? Datça'da deprem kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD, Kandilli son depremler...

Datça Muğla'da deprem oldu. Depreme ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 31 Temmuz 2021 Cumartesi meydana gelen Datça depreminin 4.5 büyüklüğünde ve 3.20 km derinliğinde olduğu açıklandı. İşte AFAD, Kandilli son depremler...

Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Datça Muğla'da 31 Temmuz 2021'de deprem oldu. Saat 22.57 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 3.20 km olarak açıklandı.

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre 29 Temmuz 2021 Perşembe 19.16 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 21.86 km olarak açıklandı.

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Bingöl Kigi'de 28 Temmuz'da 15.27 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 4.3, derinliğinin 12.00 km olduğu aktarıldı.

28 Temmuz'da Datça Muğla'da 14.23 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve 7.01 derinliğinde deprem olduğu, AFAD tarafından paylaşıldı.