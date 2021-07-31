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Datça'da deprem mi oldu? Datça'da deprem kaç şiddetinde oldu? İşte AFAD, Kandilli son depremler...

31.07.2021 23:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Datça Muğla'da deprem olmasının ardından depremin detayları ve AFAD ile Kandilli tarafından paylaşılan son depremler araştırılmaya başlandı. Datça Muğla'da 4.5 büyüklüğünde ve 3.20 km derinliğinde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem 31 Temmuz 2021 Cumartesi 22.57 sıralarında oldu. İşte AFAD, Kandilli son depremler...

Datça Muğla'da deprem oldu. Depreme ilişkin detaylar vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 31 Temmuz 2021 Cumartesi meydana gelen Datça depreminin 4.5 büyüklüğünde ve 3.20 km derinliğinde olduğu açıklandı. İşte AFAD, Kandilli son depremler...

Datça'da kaç büyüklüğünde deprem oldu?

Datça Muğla'da 31 Temmuz 2021'de deprem oldu. Saat 22.57 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 4.5, derinliği ise 3.20 km olarak açıklandı.
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre 29 Temmuz 2021 Perşembe 19.16 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.6, derinliği ise 21.86 km olarak açıklandı.
AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Bingöl Kigi'de 28 Temmuz'da 15.27 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 4.3, derinliğinin 12.00 km olduğu aktarıldı.
28 Temmuz'da Datça Muğla'da 14.23 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve 7.01 derinliğinde deprem olduğu, AFAD tarafından paylaşıldı.
Ege Denizi Midilli Adası'nda 27 Temmuz'da 3.4 büyüklüğünde ve 8.9 km derinliğinde deprem olduğu Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşıldı.
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deprem Muğla

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