Datça'da deprem mi oldu? Datça'da kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...

Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. Bunun ardından depremin büyüklüğü, saati ve derinliği merak konusu oldu. Muğla Datça'da meydana gelen depremin büyüklüğünün 5.0 olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler...

Datça Muğla'da 5.0 büyüklüğünde ve 7.61 km derinliğinde deprem oldu. Söz konusu deprem 15.38 sıralarında meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, iki gün önce 12 saat içinde 131 deprem oldu. Bu depremlerin en büyüğünün 5.5 büyüklüğünde olduğu bildirildi.

29 Temmuz'da 19.16 sıralarında Muş Varto'da 3.6 büyüklüğünde, 21.86 km derinliğinde deprem oldu.

28 Temmuz'da 15.27 sıralarında Bingöl Kigi'de 4.3 büyüklüğünde 12.00 km derinliğinde deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı.

İzmir Karaburun'da 27 Temmuz'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 13.02 sıralarında meydana gelen depremin derinliğinin 16.10 km olduğu bilgisi paylaşıldı.