Davaro filminin konusu nedir? Davaro filminin oyuncuları kimler?

Kemal Sunal, Pembe Mutlu ve Şener Şen gibi usta oyuncuların yer aldığı sevilen Türk filmi Davaro bugün FOX TV ekranlarında yayınlanacak. Almanya’ya çalışmaya giden ve sonrasında köyüne dönen Memo'nun hikayesini anlatan film ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki Davaro filminin konusu nedir?

DAVARO FİLMİ KONUSU NEDİR?

1981 yılında gösterime girmiş olan ve Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı Davaro filminin başrollerinde Kemal Sunal ve Şener Şen gibi pek çok usta oyuncu yer almakta.

Sevilen Türk filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor.

Almanya’ya çalışmaya gitmiş olan Memo, istediği parayı kazanıp köyüne dönmüştür ve sözlüsü Cano’yla evlenmek istemektedir. Memolar’ın kan davalı oldukları Sülo da hapisten çıkarak karısı Ayşo’nun yanına gelecektir. Bunu duyan Hamo, düğünü durdurur ve oğlu Memo’nun, Sülo’yu öldürmesini ister. Fakat, Memo buna pek yanaşmamaktadır.

Öldürüleceğini anlamış olan Sülo, Memo’ya bir teklifte bulunacaktır. Memo’nun kendisini öldürmemesi durumunda köyden uzaklaşacağını söyler. Evlenmek için başka çaresi kalmamış olan Memo, Sülo’nun planını kabul eder ve köy meydanında Sülo’yu yalandan vurur. Köy halkı da bu numaraya inanmıştır.