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Davutoğlu "Bir milyarlık soru bu" diyerek yanıtladı! 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

07.10.2022 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyaset gündeminde 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı yönünde tartışmalar yaşanmaya devam ediyor. Çok sayıda kişinin adı kulislerde telaffuz edilirken altılı masadan çıkacak aday kararı herkesin merak ettiği konulardan bir tanesi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu kendisine yöneltilen 6’lı masanın adayının kim olacağı sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi. “Bir milyarlık soru bu” diyen Davutoğlu, toplantılarda şu ana kadar hiçbir ismin geçmediğini belirtti.

6'lı masanın ikinci tur görüşmelerinin ilkinin gerçekleşmesiyle siyaset gündeminde "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu yeniden yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Çok sayıda kişinin ismi kamuoyunda tartışılırken altılı masadan çıkacak karar merak ediliyor. Bu doğrultuda 6 siyasi parti liderinin yaptığı açıklamalar da yakından takip ediliyor. "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu bu kez Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yöneltildi. Davutoğlu bu soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

İŞTE DAVUTOĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI

Amasya’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi.

"BİR MİLYARLIK SORU BU"

"BİR MİLYARLIK SORU BU"
'6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak' sorusuna Davutoğlu, “Bir milyarlık soru bu; cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Herkes bunu merak ediyor. Biz 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye mutabık kaldık. Yeni cumhurbaşkanı 6 siyasi partinin ortak mutabakatı ile bir geçiş süreci yönetecek cumhurbaşkanı olacak. Son Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapmış olduğumuz toplantıda da temel sorumuz kim cumhurbaşkanı adayı değil, nasıl yöneteceğiz ülkeyi sorusu, nasıl yöneteceğiz sorusunda da geçiş süreci tespit ediyor olacak. Gelen cumhurbaşkanı hangi esaslara göre çalışacak, nasıl karar alacak ? 6 parti bu sürece nasıl katılacak ? Bunları tespit ettikten sonra cumhurbaşkanı adayını tespit etmek kolaylaşacak” dedi.

"TOPLANTILARDA HİÇBİR İSİM GEÇMEDİ"

"TOPLANTILARDA HİÇBİR İSİM GEÇMEDİ"
Toplantılarda şu ana kadar hiçbir şekilde hiçbir isim geçmediğini söyleyen Davutoğlu, “Herhangi bir isme ‘hayır’ ya da ‘evet’ demedik. 2 ay içerisinde en geç geçiş sürecini noktalayacağız. Sonra da devlet tecrübesine sahip siyasi ahlak konusunda hassas özgürlüklere saygılı bir cumhurbaşkanı adayı kendi aramızda tartışacağız. Ona diyeceğiz ki şu şartlar içerişimde biz seni aday gösteriyoruz, sen de bunu kabul ediyorsan aday ol. Öncelikle temel ilke ve hedeflerimiz yayınladık, şimdi temel vaatlerimiz yayınlayacağız, mekanizmayı kuracağız. Sonrada ya aramızdan birini ya da dışarıdan birini ama bu şartlar içerisinde cumhurbaşkanı adayı olarak göstereceğiz. Kazanabilecek olan, devlet tecrübesi olan, özgürlüklere, adalete, kul hakkına, siyasi ahlaka riayet edecek olan bir isim üzerinde mutabakata varacağımıza eminim” diye konuştu. (DHA)
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Ahmet Davutoğlu 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı

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