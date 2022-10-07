Davutoğlu "Bir milyarlık soru bu" diyerek yanıtladı! 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

6'lı masanın ikinci tur görüşmelerinin ilkinin gerçekleşmesiyle siyaset gündeminde "6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu yeniden yoğun bir şekilde tartışılmaya başlandı. Çok sayıda kişinin ismi kamuoyunda tartışılırken altılı masadan çıkacak karar merak ediliyor. Bu doğrultuda 6 siyasi parti liderinin yaptığı açıklamalar da yakından takip ediliyor. "Altılı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusu bu kez Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yöneltildi. Davutoğlu bu soruya dikkat çeken bir cevap verdi.

İŞTE DAVUTOĞLU'NUN O AÇIKLAMALARI

Amasya’ya gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, basın toplantısı düzenledi.

"BİR MİLYARLIK SORU BU" '6’lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak' sorusuna Davutoğlu, “Bir milyarlık soru bu; cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Herkes bunu merak ediyor. Biz 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz diye mutabık kaldık. Yeni cumhurbaşkanı 6 siyasi partinin ortak mutabakatı ile bir geçiş süreci yönetecek cumhurbaşkanı olacak. Son Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde yapmış olduğumuz toplantıda da temel sorumuz kim cumhurbaşkanı adayı değil, nasıl yöneteceğiz ülkeyi sorusu, nasıl yöneteceğiz sorusunda da geçiş süreci tespit ediyor olacak. Gelen cumhurbaşkanı hangi esaslara göre çalışacak, nasıl karar alacak ? 6 parti bu sürece nasıl katılacak ? Bunları tespit ettikten sonra cumhurbaşkanı adayını tespit etmek kolaylaşacak” dedi.