Defalarca konsolosluktan arayıp dönmesini istediler, roketler düşerken bile ayrılmadı! Bir ülke o berberi konuşuyor

Libya'nın başkenti Trablus'ta berberlik yapan ve ülkenin en zor dönemlerinde dahi ülkeyi terk etmeyip mesleğine devam eden Türk berber Turhan Aslan'ın dikkat çeken bir hayat hikayesi var. Trablus'taki tek Türk berber Aslan, Şehitler Meydanı’na çıkan Ömer Muhtar Caddesi'ndeki iş yerinde her gün Libyalı, Türk ve diğer milletlerden onlarca müşterisini ağırlıyor.

TRABLUS’TAKİ TEK TÜRK BERBER, ÇATIŞMA DÖNEMLERİNDE BİLE ÜLKEYİ TERK ETMEDİ

AA muhabirine konuşan Aslan, 1978'den bu yana Türkiye dışında Suudi Arabistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde berberlik yaptığını söyledi.



Libya'ya 4 yıl önce geldiğini aktaran Aslan, önce epey zorlukla karşılaştığını, sonradan Libya’daki hayat şartlarına alıştıklarını ve burada ailece yaşayarak çalışmaya devam ettiklerini belirtti.



ÇATIŞMA DÖNEMLERİNDE DE KENTİ TERK ETMEDİ Aslan, başkent Trablus’a roketlerin düştüğü 2020 yılında da burada bulunduğunu vurguladı.

Çatışma dönemlerinde Türkiye'ye dönmesi için Trablus'taki konsolosluktan defalarca arandığını, buna rağmen ekmek teknesini bırakmadığını dile getiren Aslan, şunları söyledi:



"Dört yıldır Trablus’tayım, şu anda Trablus’taki tek Türk berber benim. Burada savaşı gördüm, bombalar nedeniyle dışarı çıkamıyorduk. Öyle zamanlar oldu ki, bir aydan fazla sular kesildi, bazen elektriklerin günde 18-20 saat kesildiği oldu. Bütün bu sıkıntılara rağmen dönmedim. Sonraki süreçte eşim ve oğlumu da Libya’ya getirdim. Şu an çok şükür daha rahat bir ortam var."