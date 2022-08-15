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Defalarca konsolosluktan arayıp dönmesini istediler, roketler düşerken bile ayrılmadı! Bir ülke o berberi konuşuyor

15.08.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 45 yıllık berber olan ve son 4 senedir mesleğini Libya’nın başkenti Trablus’un en işlek caddelerinden birinde sürdüren Turhan Aslan’ın hayat hikayesi dikkat çekiyor. 2020 yılında başkent Trablus’a roketlerin düştüğü zamanlarda bile orada bulunduğunu belirten Aslan, çatışma dönemlerinde Trablus’taki konsolosluktan Türkiye’ye dönmesi için defalarca arandığını söyledi. Her şeye rağmen ekmek teknesini bırakmadığını aktaran Aslan, şu anda rahat bir ortamın olduğunu belirtti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta berberlik yapan ve ülkenin en zor dönemlerinde dahi ülkeyi terk etmeyip mesleğine devam eden Türk berber Turhan Aslan'ın dikkat çeken bir hayat hikayesi var. Trablus'taki tek Türk berber Aslan, Şehitler Meydanı’na çıkan Ömer Muhtar Caddesi'ndeki iş yerinde her gün Libyalı, Türk ve diğer milletlerden onlarca müşterisini ağırlıyor.

TRABLUS’TAKİ TEK TÜRK BERBER, ÇATIŞMA DÖNEMLERİNDE BİLE ÜLKEYİ TERK ETMEDİ

AA muhabirine konuşan Aslan, 1978'den bu yana Türkiye dışında Suudi Arabistan, Almanya ve Hollanda gibi ülkelerde berberlik yaptığını söyledi.
Libya'ya 4 yıl önce geldiğini aktaran Aslan, önce epey zorlukla karşılaştığını, sonradan Libya’daki hayat şartlarına alıştıklarını ve burada ailece yaşayarak çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

ÇATIŞMA DÖNEMLERİNDE DE KENTİ TERK ETMEDİ

ÇATIŞMA DÖNEMLERİNDE DE KENTİ TERK ETMEDİ
Aslan, başkent Trablus’a roketlerin düştüğü 2020 yılında da burada bulunduğunu vurguladı.
Çatışma dönemlerinde Türkiye'ye dönmesi için Trablus'taki konsolosluktan defalarca arandığını, buna rağmen ekmek teknesini bırakmadığını dile getiren Aslan, şunları söyledi:

"Dört yıldır Trablus’tayım, şu anda Trablus’taki tek Türk berber benim. Burada savaşı gördüm, bombalar nedeniyle dışarı çıkamıyorduk. Öyle zamanlar oldu ki, bir aydan fazla sular kesildi, bazen elektriklerin günde 18-20 saat kesildiği oldu. Bütün bu sıkıntılara rağmen dönmedim. Sonraki süreçte eşim ve oğlumu da Libya’ya getirdim. Şu an çok şükür daha rahat bir ortam var."

HUKUK FAKÜLTESİNDEKİ EĞİTİMİNİ DONDURARAK BABASINA YARDIMA GELDİ

HUKUK FAKÜLTESİNDEKİ EĞİTİMİNİ DONDURARAK BABASINA YARDIMA GELDİ
Turhan Aslan'ın Türkiye’de hukuk fakültesinde okuyan oğlu İlker, eğitimine bir süre ara vererek Libya'ya gelmiş.
Babasına çıraklık yapan İlker Aslan, "Babamın yanına gelip yardım etmek, onunla birlikte çalışarak eğitim masraflarıma katkıda bulunmak istedim. İki yıldır buradayım. Üniversiteyi dondurdum, inşallah bir gün devam ederim. Bazı şeyler sıkıntılı olsa da hayat burada güzel geçiyor, burada mutluyum." dedi.

Arapça bilmeden Libya'ya geldiği için başlarda sıkıntı çektiğini söyleyen genç berber, zamanla dil sorununu çözdüğünü, Arapçasını daha da geliştireceğini ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
Berber Libya
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