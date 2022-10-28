Defne Samyeli'nin 19 yaşındaki kızı Derin Talu'dan iddialı paylaşım! Mini eteğin altına file çorap giyip...

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu her zaman paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz aylarda Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülenen Defne Samyeli, kızları Deren ve Derin Talu'nun sosyal medya hesaplarından paylaştığı iddialı pozlarla ilgili açıklama yapmıştı.

Samyeli, " 'Cesur poz'dan kasıt nedir, onu da çok anlamıyorum. Bütün yaşıtları da aynı pozları paylaşıyor" demişti.



Son olarak siyah mini elbise ve file çoraplı fotoğraflarını paylaşan Derin Talu, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.