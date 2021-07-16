Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu paylaştı! İşte babası Eren Talu...

Kızlarıyla yarışacak kadar fitliğini koruyan Defne Samyeli, yaşadığı aşklar kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündem oluyor. Derin ve Deren Talu adında magazin dünyasında çok konuşulan iki kızı olan Samyeli'nin kızlarının babası Eren Talu merak konusu oldu.

İşte Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu...

Geçtiğimiz günlerde muhabirlerle konuşan Eren Talu, "Pek çıkıp gezen bir insan değilim. Daha sakin bir hayat yaşıyorum" diyerek, büyük kızı Deren Talu'nun oyunculuğa adım atmasıyla ilgili konuştu. "Kızımı çok başarılı buluyorum. Filmi izleyemedim ama destekliyorum. Los Angeles'ta çok iyi bir eğitim gördü, onu okuttuk dünyanın parasını harcadık" diye konuştu.

EREN TALU KİMDİR? 1960 yılında doğmuş olan Eren Talu, iki çocuklu bir ailede büyümüştür. Kendisi, yaptığı projelerden dolayı merak edilmektedir. Ailenin en büyük çocuğudur. Kardeşi de kendisi gibi mimardır. Talu'nun okuduğu lise Galatasaray Lisesi'dir.

Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Aynı zamanda, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesidir. Bir süre kulübe yöneticilik yapmıştır. Lakabı nedir? sorusu, hayatı hakkında sıkça sorulan sorular arasında. ''Whites'' mimarımızın lakabıdır.