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Deha'daki o sahne olay oldu! Dudaklarından öptü seyirci deliye döndü! 'Kendini metres yapacak...'

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
04.12.2024 22:59
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Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı Deha'nın yeni bölüm fragmanında İmre ve Devran'ın sahnesi olay oldu. Dudaklarından öptüğünü gören seyirci tepki gösterdi.

Aras Bulut İynemli, Uğur Polat ve Ahsen Eroğlu'nun yer aldığı yeni sezonun ses getiren yapımlarından Deha, her hafta fırtınalar estirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde dizi RTÜK'ün verdiği ceza nedeniyle gündeme gelmişti. RTÜK, kadına yönelik olanı başta olmak üzere şiddet içeren sahneleri nedeniyle üst sınırdan ceza kesmişti.

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Yıllar sonra babası İskender'le acı bir olay sonrasında yüzleşen Devran'ın ve ailesinin hikayesini izlediğimiz dizi, özellikle Aras Bulut İynemli performansıyla seyir zevki yaşatıyor. Devran ve Esme'nin aşkı da seyirci tarafından çok sevildi. İkili yılın en iyi dizi çiftlerinden biri oldu.

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Yeni bölümleriyle sosyal medyada gündem olan dizi, yayınlanan fragmanıyla olay oldu. İmre'nin daha önce Devran'la yakınlaşması tepki çekmişti. Bu sefer daha da ileriye giden İmre karakteri seyirciyi kızdırdı.

DUDAKLARINA YAPIŞTI!

Sadakatsiz dizisiyle devleşen ve yayınladığı dans videolarıyla gündem olan Melis Sezon'in Deha'da İmre karakteriyle ekran yolculuğuna devam ediyor. Devran ve Esme'nin arasına kara kedi gibi girmeye çalıştığı için başta sevilmedi. Konuşma tarzı ve sesi de eleştirilere neden oldu.

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Eleştiri yağdı: "Seksi olmaya çalışıyor ama..." Eleştiri yağdı: "Seksi olmaya çalışıyor ama..."

Yeni bölüm fragmanında ise İmre'nin Devran'ın dudaklarına yapışıp öpmesi bardağı taşıran son damla oldu.

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RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası RTÜK'ten 4 diziye program durdurma cezası

Fragmandaki o sahneyi gören izleyiciler deliye döndü. Birçok kullanıcı İmre'nin bu hareketine tepki gösterdi.

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Sosyal medyada gelen yorumlar ise şöyle:

Anahtar Kelimeler:
rtük aras bulut
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