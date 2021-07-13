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Delta varyantı belirtileri nelerdir? Delta varyantı vaka sayısı kaç? Bakan Koca açıkladı!

13.07.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Delta varyantının gün geçtikçe yaygınlaşmasıyla "Delta varyantı belirtileri nelerdir?" , "Delta varyantı vaka sayısı kaç?" sorularının yanıtı daha sık araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca konuya ilişkin yaptığı açıklamasında delta varyantının Türkiye'de gün geçtikçe yayıldığını ifade etti. Delta varyantı ilk olarak Hindistan'da ortaya çıktı. Ardından Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeye sıçradı. İşte ayrıntılar...

Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantı Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılmış durumda. Peki delta varyantı belirtileri nelerdir? Delta varyantı vaka sayısı kaç? Bakan Koca'nın açıklamalarına göre delta varyantı 36 ile yayıldı ve 750 vakada delta varyantına rastlandı. İşte ayrıntılar...

Delta varyantı Türkiye'de kaç kişide var?

Profesör Tim Spector ‘Zoe Covid Belirtileri' adlı araştırmayı yürütüyor. Spector delta varyantının belirtilerinin baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı olduğunu ifade ediyor.
Spector, delta varyantına yakalanan gençlerin hastalığı soğuk algınlığı gibi geçirdiğini söyledi. Koronavirüs belirtileri daha önce İngiltere Sağlık Hizmetleri tarafından ateş, öksürük, tat ve koku kaybı olarak ifade ediliyordu.
Uzmanlar koronavirüs aşısı olan bireylerin virüs ile mevsimlerden kaynaklanan soğuk algınlığını ayırt edemediğini bildirdi. Çift aşı olup koronavirüse yakalanan bireylerde görülen en yaygın belirtilerin hapşırma, burun akıntısı, baş ağrısı ve boğaz ağrısı olduğu bildirildi.

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?

DELTA PLUS VARYANTI NEDİR?
Hindistan'da başlayan ardından Türkiye'de dahil olmak üzere bir çok ülkeye yayılan delta varyantı tedirginliği sürüyor. Delta Plus, Delta varyantının bir türü ve K417N adı verilen bir ‘spike’ protein mutasyonuna sahiptir.
Delta Plus ile Delta'nın özellikleri bir araya geldiğinde akciğer hücrelerinde daha kolay tutunduğu, daha kolay yayıldığı ve koronavirüsü etkisiz kılan monoklonal antikor tedavisine karşı daha güçlü olduğu görüldü.
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koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)

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