Yapılan çalışmalar sonucunda Delta varyantının Alfa varyantından yüzde 60 daha bulaşıcı olduğu tahmin ediliyor. Koronavirüs belirtilerinden farklı belirtiler gösteren Delta varyantı, insanların koronavirüs hastalığından şüphelenmemesine ve doktora gitmemesine neden oluyor. Bu durumda ise virüsün daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor. Peki Delta varyantı nedir? Delta varyantı Türkiye'de var mı? İşte delta varyantının belirtileri...

Delta varyantı nedir? Türkiye'de var mı?

Delta varyantı ilk kez Hindistan'da ortaya çıkmıştı, ardından İngiltere'ye sıçramıştı. Bu varyantın diğer varyantlardan daha farkı olduğu öğrenildi. Zoe Covid Semptom Gubu Delta varyantına ilişkin bir çalışma yaptı.

DELTA VARYANTI NEDİR? İŞTE DELTA VARYANTI'NIN BELİRTİLERİ Çalışmanın sonucunda söz konusu varyantın belirtilerinin burun akıntısı, boğaz ağrısı ve baş ağrısı olduğu tespit edildi. Bahsedilen belirtilerin gençlerde soğuk algınlığı olarak kendini gösterdiği belirtildi.

Koronavirüs belirtileri ise tat/ koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş olarak karşımıza çıkıyor.

Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr Tim Spector konuya ilişkin bilgileri İngiliz yayın kuruluşu olan BBC ile paylaştı. Spector'un açıklamalarına göre Mayıs ayından beri koronavirüs belirtileri ciddi oranda azaldı.