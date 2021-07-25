Delta virüsü belirtileri neler? Delta varyantı nedir ve nerelerde görülür?

Koronavirüsünden sonra ortaya çıkan Delta varyantının belirtileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları devam ederken, henüz 23 milyon kişi halen aşı olmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hem aşı konusunda teşvikte bulunurken aynı zamanda Delta varyantı konusunda da vatandaşları uyarıyor. Peki Delta virüsünün belirtileri neler? Delta varyantı nasıl bulaşır?

Delta varyantı nedir?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklara sahip olduğu açıklandı.

Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ise ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Delta belirtileri neler? Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Klasik Koronavirüs (Covid-19) hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.