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Delta virüsü belirtileri neler? Delta varyantı nedir ve nerelerde görülür?

25.07.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları sürerken, son günlerde koronavirüsün bir varyantı olan Delta kabusu, vatandaşları endişelendirdi. Koronavirüs tedbirleri henüz kalkmışken ortaya çıkan Delta virüsü birçok vatandaşı endişelendirirken, Delta belirtileri de araştırılmaya başlandı. Şu an için edinilen bilgilere göre Delta varyantı, koronavirüsten daha ağır seyrediyor. Peki Delta belirtileri neler? Delta varyantı nedir ve nasıl bulaşır?

Koronavirüsünden sonra ortaya çıkan Delta varyantının belirtileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Ülkemizde aşılama çalışmaları devam ederken, henüz 23 milyon kişi halen aşı olmadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hem aşı konusunda teşvikte bulunurken aynı zamanda Delta varyantı konusunda da vatandaşları uyarıyor. Peki Delta virüsünün belirtileri neler? Delta varyantı nasıl bulaşır?

Delta varyantı nedir?

İlk kez Hindistan'da görülen ve İngiltere'de yayılan Delta varyantına dair belirtilerin diğer varyantlardan bazı farklılıklara sahip olduğu açıklandı.
Zoe Covid Semptom Gubu'nun çalışması bu varyanta ilişkin farklılıklara dair bilgileri bir araya getirdi. Grubun çalışmasında kaydedilen bilgilere göre ilk defa Hindistan'da görülen Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ise ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.

Delta belirtileri neler?

Delta belirtileri neler?
Delta varyantı baş ağrısı, burun akıntısı ve boğaz ağrısı ile kendini gösteriyor. Bu belirtiler gençlerde ağır bir soğuk algınlığı şeklinde ortaya çıkıyor.
Klasik Koronavirüs (Covid-19) hastalığının ana belirtileri ise yüksek ateş, yeni ve sürekli öksürük ile tat ve/veya koku kaybı şeklinde biliniyor. Bu belirtileri gösterenlerin vakit kaybetmeden Covid-19 testi yaptırmaları isteniyor.

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İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Zoe Covid Semptom Grubu Başkanı Dr. Tim Spector, topladıkları verilere göre özellikle Mayıs ayından bu yana klasik Covid-19 belirtilerine artık çok daha az rastladıklarını kaydetti.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19)

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