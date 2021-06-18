Demet Akalın'ın tartışmalı Paramount Otel'de klip çektiği ortaya çıktı

Suç örgütü lideri Sedat Peker'in Sezgin Baran Korkmaz'a aitken üzerine çöküldüğünü ve yargı mensupları, gazeteciler ile siyasetçilerin 'bedava' ağırlandığını iddia ettiği Paramount Otel ile ilgili tartışmalar sürüyor. Demet Akalın'ın da tartışmalı oteli ziyaret ettiği ortaya çıktı.

DEMET AKALIN O OTELDE KLİP ÇEKTİ

Snob Magazin’in haberine göre; son olarak, şarkıcı Demet Akalın'ın Gölge isimli parçasının klibini tartışmaların odağındaki Paramount Otel’de çektiği ortaya çıktı. Demet Akalın'ın klibi çektiği dönem Sezgin Baran Korkmaz otelin sahibi değildi.

Görüntülerde, 2015 tarihli klibin, Paramount Otel'in kuş bakışı görüntüleriyle başladığı görülüyor. Otele ait görüntüler, klibin geri kalan kısmında da gözükmeye devam ediyor.