Demet Özdemir 4 ayak üstüne düştü! Yeni evi için 4 milyon verdi ama...

Oyunculuktan kazandığı parayı gayrimenkule yatırarak değerlendiren Demet Özdemir, bu sefer de evinin bahçesini ücretsiz dekore ettiriyor.29 yaşındaki başarılı oyuncu, elde ettiği şöhret ile cebinde de bir servet taşıyor. Geçtiğimiz sene Zekeriyaköy’den aldığı 4 milyonluk evin iç dizaynını takipçileri sayesinde bedavaya getiren Özdemir, şimdi de bahçesini bedavaya yaptırıyor.

Her şey takipçiler sayesinde!

Başarılı oyuncu Demet Özdemir, yakaladığı şöhret ile hayatını oldukça kolaylaştırıyor.

Geçtiğimiz sene Zekeriyaköy’den 4 milyona ev alan Demet Özdemir, Instagram hesabında sahip olduğu yüksek takipçi kitlesi sebebiyle evini bedavaya dekore ettirdi.

Instagram üzerinden evin içini dizayn eden mimarların reklamını yaparak, tüm dekorasyonu bedavaya getiren Demet Özdemir, şimdi de bahçesini dekore ettiriyor.

"Bedava hayat oh ne rahat" Yaptığı reklamlar sayesinde hayatını bedavaya yaşayan Demet Özdemir, bahçe dekorasyonu için de anlaştığı firmaların reklamını yapmaya başladı.