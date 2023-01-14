Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir'i görenler şaşkına döndü! "Kaşlarım yok şu an"

Derya Özdemir, Ağustos 2021'de Yalçın Kale ile dünyaevine girmişti. Özdemir'in, ablasının düğününe katılmamıştı. 30 yaşındaki oyuncunun Çeşme'deki setinden dolayı nikaha gidemediği belirtilse de iki kardeşin arasının bozuk olduğu iddia edilmişti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Demet Özdemir, "Ablamla aram çok iyi. Neden bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum? Siz düşünün!" diyerek, hakkında çıkan haberlere tepki göstermişti.

Takvim'deki habere göre; Nişantaşı'nda yakın arkadaşlarıyla sohbet eden Derya Özdemir, basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince adeta hayatının şokunu yaşadı.

Derya Özdemir, muhabirlere, "Arkadaşlar bu halimle çekmeyin, berbat görünüyorum. Başka bir zaman çekseydiniz. Kaşlarım yok şu an" dedi.



Özdemir görüntü vermekten kaçınsa da son haliyle görüntülenmekten kurtulamadı.