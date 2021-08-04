Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal kaç yaşında ve nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını onayladı ve yaş kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süresinin bir sene daha uzatıldığı öğrenildi. Bunun ardından Adnan Özbal’ın biyografisi merak konusu oldu.

Adnan Özbal kimdir?

30 Ekim 1958 İstanbul doğumlu Adnan Özbal 63 yaşındadır. İlk ve ortaokulunu tamamladıktan sonra 1973'te Deniz Lisesi'ne girdi ve 1980'de Deniz Harp Okulu'ndan 1980-1981 yılları arasında TCG İstanbul, 1981-1983 yılları arasında TCG Mareşal Fevzi Çakmak (D-349) muhriplerinde harekât elektronik subaylığı, 1983-1985 yılları arasında TCG Şahin II. Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında TCSG-22 Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1987-1989 yılları arasında Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamladı ve 1989-1991 yıllarında Hücumbot Filosu Harekât Kısım Amirliği, 1991-1993 yıllarında TCG Şahin Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı proje subaylığı görevlerini yürüttü.

1995-1996 yıllarında TCG Rüzgar Komutanlığı, 1996-1999 yılları arasında Napoli'de bulunan Strikforsouth Karargahında tatbikat proje subaylığı, 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında 2. Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008 yıllarında Harekât Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2008'de tuğamiral rütbesine terfi etti.