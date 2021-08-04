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  4. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal kaç yaşında ve nereli?

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal kimdir? Adnan Özbal kaç yaşında ve nereli?

04.08.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süresinin bir yıl daha uzatıldığını açıkladı. Adnan Özbal 1987-1989 yılları arasında Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamladı. Kariyeri boyunca birçok görevi yürüttü. İşte ayrıntılar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askerî Şûra kararlarını onayladı ve yaş kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın tarafından açıklandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ın görev süresinin bir sene daha uzatıldığı öğrenildi. Bunun ardından Adnan Özbal’ın biyografisi merak konusu oldu.

Adnan Özbal kimdir?

30 Ekim 1958 İstanbul doğumlu Adnan Özbal 63 yaşındadır. İlk ve ortaokulunu tamamladıktan sonra 1973'te Deniz Lisesi'ne girdi ve 1980'de Deniz Harp Okulu'ndan 1980-1981 yılları arasında TCG İstanbul, 1981-1983 yılları arasında TCG Mareşal Fevzi Çakmak (D-349) muhriplerinde harekât elektronik subaylığı, 1983-1985 yılları arasında TCG Şahin II. Komutanlığı, 1986-1987 yıllarında TCSG-22 Komutanlığı görevlerini yürüttü. 1987-1989 yılları arasında Deniz Harp Akademisi öğrenimini tamamladı ve 1989-1991 yıllarında Hücumbot Filosu Harekât Kısım Amirliği, 1991-1993 yıllarında TCG Şahin Komutanlığı, 1993-1995 yıllarında Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanlığı proje subaylığı görevlerini yürüttü.
1995-1996 yıllarında TCG Rüzgar Komutanlığı, 1996-1999 yılları arasında Napoli'de bulunan Strikforsouth Karargahında tatbikat proje subaylığı, 1999-2003 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Plan Prensipler Başkanlığı Proje ve Mali Program Daire Başkanlığı Proje Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında 2. Hücumbot Filotillası Komodorluğu, 2005-2006 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Lojistik Başkanlığı, 2006-2008 yıllarında Harekât Başkanlığı görevlerini üstlendi. 2008'de tuğamiral rütbesine terfi etti.
2008-2010 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, 2010-2011 yılları arasında Hücumbot Filosu Komutanlığı, 2011 yılında Personal Plan ve Yönetim Daire Başkanlığı görevinde bulundu. 2012 yılında tümamiral rütbesine terfi ederek Deniz Harp Okulu Komutanlığına atandı. 2017 Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) kararlarıyla koramiral rütbesine terfi ederek Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına atandı. 2 Ağustos 2018'de yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında 30 Ağustos 2018'dan itibaren geçerli olmak üzere Oramiral rütbesine terfi ettirildi.
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Recep Tayyip Erdoğan

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