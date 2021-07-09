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Deniz Seki kimdir? Deniz Seki kaç yaşında ve nereli?

09.07.2021 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV'nin sevilen müzik eğlence programı 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları belli oldu. Her hafta programında birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Konak'ın bu haftaki konuğu ünlü şarkıcı Deniz Seki oldu. Erkanlarda boy gösteren ünlü şarkıcının hayatı ve müzik kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki Deniz Seki kimdir? Deniz Seki kaç yaşında ve nereli?

Son zamanlarda verdiği kilolar ile gündeme gelen ünlü şarkıcı Deniz Seki, bu hafta 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak' adlı programın konuğu oldu. Star TV ekranlarında boy gösteren Seki, sesi ve güzelliği ile ekran başındakileri mest etti. Peki Deniz Seki kimdir? Deniz Seki kaç yaşında ve nereli? İşte ünlü şarkıcının merak edilen hayatı...

Deniz Seki kimdir?

Bu hafta 12. bölümü ile izleyici karşısına çıkacak olan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın bu hafta konuğu ünlü şarkıcı Deniz Seki oldu.
Güçlü sesi ile dinleyenleri etkileyen ünlü şarkıcı 1 Temmuz 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlkokulu Maçka Süheyla Artam İlkokulu'nda, orta ve lise eğitimini de yatılı olarak Çamlıca Kız Lisesi'nde tamamlayan Deniz Seki, TRT İstanbul Televizyonu'ndaki sunuculuk sınavlarına katılarak sunucu oldu.
Şarkıcılık hayatına ise ilk olarak 1993 yılında tanıştığı Melih Kibar sayesinde başlayan Seki, Kenan Doğulu, İzel, Yaşar, Emel Müftüoğlu, Ege, Ferda Anıl Yarkın ve Zuhal Olcay gibi sanatçılara vokalistlik yaptı.
Profesyonel şarkıcılık hayatına 1997 yılında yayınladığı ilk albümü ile adım attı. Daha sonra ise 1999 tarihinde, söz ve müziklerinin birçoğu kendisine ait olan Anlattım isimli albümü yayınlandı.
Bir dönem uyuşturucu soruşturmasının ardından hapse giren şarkıcı, 2011 yılında "Sözyaşlarım" albümü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.
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Star TV Deniz Seki
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