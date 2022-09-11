MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizlerini bir de şimdi görün!

Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizlerini bir de şimdi görün!

11.09.2022 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un evliliğinden dünyaya gelen ikizler Mina ve Poyraz büyüdü. Oyuncu Deniz Uğur'un kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile yaptığı paylaşım ünlü oyuncunun hayranları tarafından çok beğenildi. Reha Muhtar da zaman zaman çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan paylaşıyor.

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.

En son Zalim İstanbul'da yer alan ve sosyal medyayı aktif kullanan Deniz Uğur hem yeni eşiyle hem de çocuklarıyla sık sık paylaşım yapıyor. Kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile pozlarını paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.

1

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'in değişimi gündem oldu.

2

Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'i görenler, "Kocaman olmuşlar" yorumlarında bulundu.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
İbrahim Tatlıses'in kızı Gülşen Tatlı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Deniz Uğur sosyal medya reha ünlü oyuncu yaşında ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilirim

CHP Genel Başkanlığı'na aday olabilirim

Korkunç olay! Olay yerinde can verdi

Korkunç olay! Olay yerinde can verdi

Ege'de Yunanistan'ın ateş açtığı gemiyle ilgili şok gerçek

Ege'de Yunanistan'ın ateş açtığı gemiyle ilgili şok gerçek

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

Zaporijya Nükleer Santrali'nin faaliyetleri tamamen durdu

İlginizi Çekebilir

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

20 saniyeden uzun sürüyorsa sıkıntı büyük! Hemen doktora koşun

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Öğrencilerine zorla alkol verdi! Yetmedi twerk yaptı

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.