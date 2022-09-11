Deniz Uğur ile Reha Muhtar’ın ikizlerini bir de şimdi görün!

Reha Muhtar ile Deniz Uğur'un ilişkisinden, 2009 tarihinde, Mina Deniz ve Poyraz Deniz adını verdikleri ikizleri dünyaya gelmişti. Şimdilerde Mina Deniz ve Poyraz Deniz 13 yaşında.

En son Zalim İstanbul'da yer alan ve sosyal medyayı aktif kullanan Deniz Uğur hem yeni eşiyle hem de çocuklarıyla sık sık paylaşım yapıyor. Kızı Mina Deniz ve oğlu Poyraz Deniz ile pozlarını paylaşan oyuncuya beğeni yağdı.

Deniz Uğur ile Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'in değişimi gündem oldu.

Reha Muhtar'ın ikizleri Mina Deniz ile Poyraz Deniz'i görenler, "Kocaman olmuşlar" yorumlarında bulundu.