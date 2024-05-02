Denizli'deki KYK yurdu ile ilgili skandal iddia! Yemeklerden çıkanlar mide bulandırdı! Öğrenciler tek tek paylaştı...

‘İSTEDİĞİNİZ YERE ŞİKAYET EDİN, BANA BİR ŞEY OLMAZ’

Şikayetlerine karşın yetkililerden sessiz kaldıklarını dile getiren öğrenci şu ifadeleri kullandı:



"Yönetime pek çok kez şikayette bulunmamıza rağmen 'İstediğiniz yere şikayet edin, bana bir şey olmaz' şeklinde laubali cevaplar aldık."