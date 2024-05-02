Denizli'deki KYK yurdu ile ilgili skandal iddia! Yemeklerden çıkanlar mide bulandırdı! Öğrenciler tek tek paylaştı...

KYK yurtları ile ilgili skandal iddialara bir yenisi daha eklendi. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale Üniversitesi'ne bağlı KYK Kız Yurdu'nda yaşanan yemek skandalı tepki çekti. Öğrencilere hazırlanan yemeklerin içinden kıl, kurt ve böceklerin çıktığı iddia edildi.
PAÜ Burada platformuna başvuran üniversite öğrencileri, KYK Kız Yurdu'nda çıkan yemeklere tepki gösterdi. Öğrenciler, yurt yönetimine hijyen sorunları konusunda defalarca şikayette bulunduklarını ancak herhangi bir çözüm alamadıklarını belirtti.
Yemeklerin hijyenik olmaması ve içerisindeki yabancı maddelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayan öğrenciler, velilerin de bu duruma sessiz kalmadığını öne sürdü.
Şikayetlerine karşın yetkililerden sessiz kaldıklarını
dile getiren öğrenci şu ifadeleri kullandı:
"Yönetime pek çok kez şikayette bulunmamıza rağmen 'İstediğiniz yere şikayet edin, bana bir şey olmaz' şeklinde laubali cevaplar aldık."
"Yemekhanede yemek yiyemiyoruz ve bütçemiz dışarıdan sürekli yemek yemeye yetmiyor. Bu mesajı yayınlayarak yardım istiyoruz"