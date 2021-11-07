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  4. Deprem mi oldu? 7 Kasım AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Deprem mi oldu? 7 Kasım AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

07.11.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter üzerinden paylaştığı bilgiye göre Isparta Bayat- Atabey'de 07.11.2021'de 00.45 sıralarında deprem meydana geldi. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.0, derinliğinin ise 7.0 km olduğu açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgiye göre Sakarya Karapürçek'te 06.11.2021'de 16.45 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 1.8 km oldu. Balıkesir Bigadiç'te 05.11.2021'de 13.19 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve 15.17 derinliğinde deprem olduğu AFAD tarafından açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Çankırı Çerkeş'te 06.11.2021'de deprem oldu. Saat 09.47 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.0 km oldu.
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde ve 6.94 km derinliğinde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem AFAD tarafından açıklandı. Deprem 05.11.2021'de 07.48 sıralarında oldu.
Mersin Silifke'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 3.6, derinliğinin ise 55.84 km olduğu açıklandı. Deprem 01.11.2021'de 22.26 sıralarında meydana geldi.
Van, Çatak'ta 06.11.2021'de 03.21 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 3.2, derinliğinin ise 5.0 km olduğu Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı.
Kandilli Rasathanesi Adana Himmetli'de 06.11.2021'de 01.12 sıralarında deprem olduğunu açıkladı. Depremin büyüklüğü 3.0, derinliği 5.0 km oldu.
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deprem kandilli rasathanesi

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