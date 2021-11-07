Deprem mi oldu? 7 Kasım AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

Kandilli Rasathanesi tarafından aktarılan bilgiye göre Sakarya Karapürçek'te 06.11.2021'de 16.45 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.2, derinliği ise 1.8 km oldu. Balıkesir Bigadiç'te 05.11.2021'de 13.19 sıralarında 3.5 büyüklüğünde ve 15.17 derinliğinde deprem olduğu AFAD tarafından açıklandı. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi!

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD tarafından paylaşılan bilgiye göre Çankırı Çerkeş'te 06.11.2021'de deprem oldu. Saat 09.47 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.0, derinliği ise 5.0 km oldu.

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde ve 6.94 km derinliğinde deprem meydana geldi. Söz konusu deprem AFAD tarafından açıklandı. Deprem 05.11.2021'de 07.48 sıralarında oldu.

Mersin Silifke'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 3.6, derinliğinin ise 55.84 km olduğu açıklandı. Deprem 01.11.2021'de 22.26 sıralarında meydana geldi.

Van, Çatak'ta 06.11.2021'de 03.21 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 3.2, derinliğinin ise 5.0 km olduğu Kandilli Rasathanesi tarafından açıklandı.