Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri sosyal medya üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre 6 Ağustos'ta Malatya Boztepe'de deprem oldu. 10.57 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 1.4 km olduğu söylendi. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Kandilli Rasathanesi'ne göre Kayseri Saraycık'ta 4 Ağustos'ta 15.38 sıralarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin ise 2.6 km olduğu açıklandı.

Şanlıurfa-Boztepe Şanlıurfa Boztepe'de 4 Ağustos'ta 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 09.55 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 5.3 km oldu.

Malatya-Boztepe Kandilli Rasathanesi'ne göre 6 Ağustos'ta Malatya Boztepe'de 10.57 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 1.4 km oldu.

Muğla-Datça AFAD'a göre Muğla, Datça'da 7 Ağustos'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 3.7, derinliğinin ise 27.19 km olduğu ifade edildi.