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Deprem mi oldu? AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

08.08.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun çeşitli yerlerinde meydana gelen depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılıyor. 6 Ağustos'ta Malatya Boztepe'de 10.57'de deprem oldu. Söz konusu depremin büyüklüğünün 3.4, derinliğinin ise 1.4 km olduğu ifade edildi. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, meydana gelen depremleri sosyal medya üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı bilgiye göre 6 Ağustos'ta Malatya Boztepe'de deprem oldu. 10.57 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 1.4 km olduğu söylendi. İşte AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...

Kandilli Rasathanesi'ne göre Kayseri Saraycık'ta 4 Ağustos'ta 15.38 sıralarında deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin ise 2.6 km olduğu açıklandı.

Şanlıurfa-Boztepe

Şanlıurfa-Boztepe
Şanlıurfa Boztepe'de 4 Ağustos'ta 3.1 büyüklüğünde deprem oldu. Saat 09.55 sıralarında meydana gelen depremin derinliği 5.3 km oldu.

Malatya-Boztepe

Malatya-Boztepe
Kandilli Rasathanesi'ne göre 6 Ağustos'ta Malatya Boztepe'de 10.57 sıralarında deprem oldu. Depremin büyüklüğü 3.4, derinliği ise 1.4 km oldu.

Muğla-Datça

Muğla-Datça
AFAD'a göre Muğla, Datça'da 7 Ağustos'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğünün 3.7, derinliğinin ise 27.19 km olduğu ifade edildi.

Kayseri-Kocasinan

Kayseri-Kocasinan
4 Ağustos'ta Kayseri Kocasinan'da deprem olduğu bilgisi AFAD tarafından paylaşıldı. Saat 15.38 sıralarında meydana gelen depremin büyüklüğünün 4.1, derinliğinin ise 6.46 km olduğu söylendi.
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Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi

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